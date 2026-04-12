Кавай Ленард выполнил критерий 65 матчей для получения наград по итогам сезона
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард провел 37 минут на паркете вчерашнего матча против «Портленда», который стал для баскетболиста 65-м в сезоне – теперь он он соответствует требованиям для получения индивидуальных наград.
В текущем сезоне Ленард набирает в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи, выглядя достойным кандидатом на попадание в символические сборные.
Также вчера квалификацию для получения наград путем выполнения критерия в 65 матчей обеспечили себе: форвард «Кливленда» Эван Мобли, форвард «Детройта» Осар Томпсон и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Все трое претендуют на попадание в символическую сборную по игре в защите.
Форвард «Портленда» Дени Авдия должен отыграть в заключительном матче сезона против «Сакраменто» не менее 15 минут, чтобы выполнить критерий. Если он сможет квалифицироваться, то будет считаться кандидатом на попадание в символическую сборную и на приз «Самого прогрессирующего».
А современные звезды ноют о слишком большом лимите))
Для сравнения другие важные люди:
Йокич +13.6
Мюррей +5.1
Шэй +11.3
Холмгрен +10.0
Дончич +5.5
Смарт +9.8
Ривз +5.8
Леброн +2.2 (сильно прибавил весной, до этого был в минусе)
Вемби +15.8
Шампани (Спёрс) +10.4
Амен Томпсон (Хьюстон) +7.0
Дюрант +0.9
Эдвардс -0.2
Гобер +4.1
Стеф Карри +4.4 (мало игр)
Батлер +11.5 (мало игр)
Канингем +4.8
Дюрен (Детройт) +6.2
Уайт (Бостон) +9.9
Тэйтум +3.8
Браун -4.8
Ануноби +4.6
Таунс -0.2
Митчелл +7.4
Харден -0.1
Дайсон Даниэльс (Хоукс) +10.5
Адебайо +9.7
Эмбиид +8.0 (мало игр)
Янис +14.3 (мало игр)
Зайон +3.7