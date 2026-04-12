Кавай Ленард выполнил критерий 65 матчей для получения наград по итогам сезона

Ленард может претендовать на индивидуальные награды.

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард провел 37 минут на паркете вчерашнего матча против «Портленда», который стал для баскетболиста 65-м в сезоне – теперь он он соответствует требованиям для получения индивидуальных наград.

В текущем сезоне Ленард набирает в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи, выглядя достойным кандидатом на попадание в символические сборные.

Также вчера квалификацию для получения наград путем выполнения критерия в 65 матчей обеспечили себе: форвард «Кливленда» Эван Мобли, форвард «Детройта» Осар Томпсон и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Все трое претендуют на попадание в символическую сборную по игре в защите.

Форвард «Портленда» Дени Авдия должен отыграть в заключительном матче сезона против «Сакраменто» не менее 15 минут, чтобы выполнить критерий. Если он сможет квалифицироваться, то будет считаться кандидатом на попадание в символическую сборную и на приз «Самого прогрессирующего».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Rumors
Вот уж кого не ожидали в компании 65+ матчей, так это Кавая
Ахахахахп! Даже как то удивительно.
В первой пятерке должен быть.
Переломанный травмат сыграл 65 игр
А современные звезды ноют о слишком большом лимите))
не хотят стать переломанными травматами в будущем
Кавай в прайме
По статистике ON-OFF ± Per 100 possession Кавай в этом сезоне имеет сумасшедшие +14.8 (+14.8 это разница между "Кавай на площадке" минус "Кавай не на площадке"). Только низкий посев Клипперс не даёт Каваю рассматриваться как кандидат на МВП.

Для сравнения другие важные люди:
Йокич +13.6
Мюррей +5.1
Шэй +11.3
Холмгрен +10.0
Дончич +5.5
Смарт +9.8
Ривз +5.8
Леброн +2.2 (сильно прибавил весной, до этого был в минусе)
Вемби +15.8
Шампани (Спёрс) +10.4
Амен Томпсон (Хьюстон) +7.0
Дюрант +0.9
Эдвардс -0.2
Гобер +4.1
Стеф Карри +4.4 (мало игр)
Батлер +11.5 (мало игр)
Канингем +4.8
Дюрен (Детройт) +6.2
Уайт (Бостон) +9.9
Тэйтум +3.8
Браун -4.8
Ануноби +4.6
Таунс -0.2
Митчелл +7.4
Харден -0.1
Дайсон Даниэльс (Хоукс) +10.5
Адебайо +9.7
Эмбиид +8.0 (мало игр)
Янис +14.3 (мало игр)
Зайон +3.7
Кавай уже на новый контракт наиграл, а расследование по прошлому все никак не закончится... :-)
Просто красавчик, это его лучший сезон за Клипперс
Вопрос с 65 матчами решён окончательно и обсуждению не подлежит. Если Кавай смог сыграть 65 матчей, значит вполне адекватное количество матчей.
Но мы то все ждём когда он получит то что действительно "заслужил" )))
Так у Кавая точно все будет хорошо. Обнуление контракта? На него очередь выстроится.
По оценке нескольких экспертов, в контракте Кавая с Aspiration нет ничего, что указывало бы на обход потолка зарплат
«Голден Стэйт» в феврале был близок к сделке по Каваю Ленарду (Тим Каваками)
0,4 секунды абсолютного безумия в НБА 🤯
