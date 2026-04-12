Кавай Ленард выполнил критерий 65 матчей для получения наград по итогам сезона

Ленард может претендовать на индивидуальные награды.

Звездный форвард «Клипперс » Кавай Ленард провел 37 минут на паркете вчерашнего матча против «Портленда», который стал для баскетболиста 65-м в сезоне – теперь он он соответствует требованиям для получения индивидуальных наград.

В текущем сезоне Ленард набирает в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи, выглядя достойным кандидатом на попадание в символические сборные.

Также вчера квалификацию для получения наград путем выполнения критерия в 65 матчей обеспечили себе: форвард «Кливленда» Эван Мобли , форвард «Детройта» Осар Томпсон и форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин . Все трое претендуют на попадание в символическую сборную по игре в защите.

Форвард «Портленда» Дени Авдия должен отыграть в заключительном матче сезона против «Сакраменто» не менее 15 минут, чтобы выполнить критерий. Если он сможет квалифицироваться, то будет считаться кандидатом на попадание в символическую сборную и на приз «Самого прогрессирующего».