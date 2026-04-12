Китон Уэглер выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Кандидат на выбор в Топ-10 выставился на драфт-2026.
Защитник Иллинойса Китон Уэглер объявил о намерении выйти на драфт НБА 2026 года.
Уэглер на данный момент занимает пятое место в рейтинге 100 самых перспективных игроков этого года по версии ESPN.
Китон провел 37 матчей в своем единственном сезоне за Иллинойс. Средние показатели составили 17,9 очка, 5,1 подбора и 4,2 передачи при линейке 44,5/39,7/79,6.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Шэмса Чарании
