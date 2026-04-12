Джерами Грант («Портленд») не сыграет против «Сакраменто», пропустив седьмой матч подряд
Грант не поможет «Блэйзерс» в игре с «Кингс».
Форвард «Портленда» Джерами Грант не выйдет на площадку в последнем матче регулярного сезона против «Сакраменто».
Грант получил травму икроножной мышцы в конце марта, игра с «Кингс» станет седьмой подряд, которую он пропустит.
«Портленду» необходимо обыгрывать «Сакраменто», чтобы обеспечить себе 8-е место и верхнюю сетку в турнире плей-ин.
Грант в текущем сезоне является третьим лучшим бомбардиром команды, набирая в среднем 18,6 очка, а также 3,5 подбора и 2,1 передачи.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: CBS Sports
Сыграл всего 57 матчей. В призы не попадает.
А в какие мог попасть?)
Как в какие? Больше всех забил среди игроков с именем или фамилией Грант.
