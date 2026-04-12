  • Александр Захаров о камбэке «Пармы» в матче за 3-е место: «В раздевалке решили, что давайте просто выйдет и поиграем в баскет, кайфанем»
Александр Захаров о камбэке «Пармы» в матче за 3-е место: «В раздевалке решили, что давайте просто выйдет и поиграем в баскет, кайфанем»

Форвард «Пармы» Александр Захаров объяснил спасение команды в «бронзовом» матче Winline Basket Cup против «Зенита» (95:89), который пермяки на фоне эпидемии ротовируса провели всемером.

«Я сам не знаю, не понимаю, что произошло. Мне можно ругаться? Нет? Короче, все больные, хромые, из туалета не выходящие. У нас четверых или пяти человек нет в строю. Пацаны с молодежки к нам с утра в субботу приехали. Я не знаю, мы 25 очков горели, и тут всех поперло. «Зенит» расслабился, а мы собрались, на мужика, показали уральский характер. Да круто! Мы так довольны. Болелы у нас там орали громче всех.

Пашутин перед игрой сказал, чтобы мы играли в удовольствие? Это очень работает, когда на тебя ничего не давит. Все были реалистами, понимали, что этот матч будет для нас ну очень тяжелым, потому что у нас нет половины основного состава. И мы сидели в раздевалке с ребятами и говорили, что давайте просто выйдет и поиграем в баскет, кайфанем. Если ты забил, то иди и еще забивай. Не стесняйтесь, лезьте, зарабатывайте фолы. Поначалу не получалось, но потом раскрепостились, разбегались, и пошло-поехало», – рассказал Захаров.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
Материалы по теме
Сергей Кущенко: «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер»
12 апреля, 04:41
Евгений Пашутин о спасении в игре за 3-е место: «Этот матч даст нам силу и уверенность»
12 апреля, 04:23
«Парма» ускорилась 20:0 и взяла «бронзу» Winline Basket Cup
11 апреля, 19:29Трибуна
Андрей Воронцевич о поражении от «ПАРМЫ»: «Нужно быть сконцентрированными все сорок минут»
11 апреля, 17:54
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
44 минуты назад
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем