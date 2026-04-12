Александр Захаров о камбэке «Пармы» в матче за 3-е место: «В раздевалке решили, что давайте просто выйдет и поиграем в баскет, кайфанем»

Форвард «Пармы» Александр Захаров объяснил спасение команды в «бронзовом» матче Winline Basket Cup против «Зенита » (95:89), который пермяки на фоне эпидемии ротовируса провели всемером.

«Я сам не знаю, не понимаю, что произошло. Мне можно ругаться? Нет? Короче, все больные, хромые, из туалета не выходящие. У нас четверых или пяти человек нет в строю. Пацаны с молодежки к нам с утра в субботу приехали. Я не знаю, мы 25 очков горели, и тут всех поперло. «Зенит» расслабился, а мы собрались, на мужика, показали уральский характер. Да круто! Мы так довольны. Болелы у нас там орали громче всех.

Пашутин перед игрой сказал, чтобы мы играли в удовольствие? Это очень работает, когда на тебя ничего не давит. Все были реалистами, понимали, что этот матч будет для нас ну очень тяжелым, потому что у нас нет половины основного состава. И мы сидели в раздевалке с ребятами и говорили, что давайте просто выйдет и поиграем в баскет, кайфанем. Если ты забил, то иди и еще забивай. Не стесняйтесь, лезьте, зарабатывайте фолы. Поначалу не получалось, но потом раскрепостились, разбегались, и пошло-поехало», – рассказал Захаров.