Евгений Пашутин о спасении в игре за 3-е место: «Этот матч даст нам силу и уверенность»

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин подвел итоги «бронзового» матча Winline Basket Cup против «Зенита» (95:89), который команда на фоне эпидемии ротовируса провела всемером.

«Поздравляю всю организацию, город Пермь, «Парму», руководство. И, конечно, спасибо за этот Кубок. Это первый Кубок Winline. Для нас большая честь попасть в такую компанию. ЦСКА, УНИКС и «Зенит». Поэтому мы и старались быть конкурентоспособными.

Сегодня, даже проигрывая 20 очков, мы не сдавались. Сказали ребятам, чтобы они старались играть в защите и в нападении двигали мяч. И этот ритм, особенно четвертая четверть, когда мы сделали 31:14, позволил нам вернуться.

Рад этой победе! Ребята заслужили. Все-таки у нас сегодня четверых не было. Это хорошее подспорье, чтобы подготовиться к плей-офф и в плей-офф уже достойно играть. Пока не знаем, с «Локомотивом» или «Зенитом». Но этот матч даст нам силу, даст уверенность. И без того у нас хорошая химия. Эта победа нас еще больше объединит. Всем ребятам спасибо», – заявил Пашутин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
Парма молодцы конечно, слов нет. А вот что изобразил Зенит в 4й четверти, непонятно.
