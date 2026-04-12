Сергей Кущенко: «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил восхищение игрой «Бетсити Пармы» в матче за третье место внутрисезоннного турнира Winline Basket Cup, где пермякам удалось обыграть «Зенит» (95:89).
«Сегодня был уникальный матч за третье место. «Парма», обессиленная ротавирусом, без ключевых игроков, всемером показала невероятный характер. Проигрывать 20 очков к четвертой четверти и суметь вырвать победу – это удивительно. Часто матчи за третье место бывают незрелищными. Но игра получилась на загляденье.
Пермские болельщики в большом количестве приехали в Питер, и их поддержка, безусловно, помогла вырвать победу команде. Воспитанники пермской школы сразу после победы побежали благодарить болельщиков неслучайно», – отметил Кущенко.
Финальный матч турнира между ЦСКА и УНИКСом состоится 12 апреля, начало – 14.00 по московскому времени.