4 игрока старта «Денвера» пропустят матч против «Сан-Антонио», участие Николы Йокича под вопросом

«Наггетс» сыграют со «Сперс» в неполном составе.

«Денвер» исключил большинство игроков своей обычной ротации второй матч подряд перед заключительной игрой регулярного сезона против «Сан-Антонио».

Против «Сперс» не сыграют Джамал Мюррэй , Аарон Гордон , Кэмерон Джонсон и Кристиан Браун , – все четверо также пропустили победную игру с «Оклахомой» (127:107). Тим Хардуэй -младший, который играл против «Тандер», тоже выбыл. Пейтон Уотсон и Спенсер Джонс, пропустившие несколько последних матчей из-за проблем с задней поверхностью бедра, также не сыграют.

Одно примечательное исключение – трехкратный MVP Никола Йокич, чей статус указан как «под вопросом». Йокичу нужно провести на площадке не менее 15 минут, чтобы претендовать на награды по итогам сезона.

«Денвер» сейчас является третьей командой Западной конференции с результатом 53-28, но может поменяться местами с «Лейкерс» (52-29), занимающими четвертое место, если «Лос-Анджелес» победит «Юту», а «Наггетс» проиграют («Озерники» имеют преимущество в личных встречах над «самородками»).

«Сан-Антонио», в свою очередь, указал статусы Виктора Вембаньямы, Стефона Касла и Девина Васселла как «под вопросом». Вембаньяма уже гарантировал себе право претендовать на награды по итогам сезона. Техасский клуб закрепился на втором месте на Западе, но может помочь отправить «Денвер» в сетку плей-офф к «Оклахоме» в случае победы.

Будучи третьим номером посева, «Наггетс» сыграли бы с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф. Если они опустятся на четвертое место, то их соперником будет «Хьюстон».