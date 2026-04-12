  • 4 игрока старта «Денвера» пропустят матч против «Сан-Антонио», участие Николы Йокича под вопросом
4 игрока старта «Денвера» пропустят матч против «Сан-Антонио», участие Николы Йокича под вопросом

«Наггетс» сыграют со «Сперс» в неполном составе.

«Денвер» исключил большинство игроков своей обычной ротации второй матч подряд перед заключительной игрой регулярного сезона против «Сан-Антонио».

Против «Сперс» не сыграют Джамал Мюррэй, Аарон Гордон, Кэмерон Джонсон и Кристиан Браун,  – все четверо также пропустили победную игру с «Оклахомой» (127:107). Тим Хардуэй-младший, который играл против «Тандер», тоже выбыл. Пейтон Уотсон и Спенсер Джонс, пропустившие несколько последних матчей из-за проблем с задней поверхностью бедра, также не сыграют.

Одно примечательное исключение – трехкратный MVP Никола Йокич, чей статус указан как «под вопросом». Йокичу нужно провести на площадке не менее 15 минут, чтобы претендовать на награды по итогам сезона.

«Денвер» сейчас является третьей командой Западной конференции с результатом 53-28, но может поменяться местами с «Лейкерс» (52-29), занимающими четвертое место, если «Лос-Анджелес» победит «Юту», а «Наггетс» проиграют («Озерники» имеют преимущество в личных встречах над «самородками»).

«Сан-Антонио», в свою очередь, указал статусы Виктора Вембаньямы, Стефона Касла и Девина Васселла как «под вопросом». Вембаньяма уже гарантировал себе право претендовать на награды по итогам сезона. Техасский клуб закрепился на втором месте на Западе, но может помочь отправить «Денвер» в сетку плей-офф к «Оклахоме» в случае победы.

Будучи третьим номером посева, «Наггетс» сыграли бы с «Миннесотой» в первом раунде плей-офф. Если они опустятся на четвертое место, то их соперником будет «Хьюстон».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
Так, ну Спёрс надо обыгрывать Денвер , чтобы в потенциальном втором раунде – между собой бились Окла и Денвер, и чтобы самим Сперс избежать Денвер во втором . Ещё для этого надо Юте проиграть Лейкерс – Юте тоже нужно это поражение)

Вообще, так как у Денвера не играют 5 игроков основного состава – шанс большой на этот исход )
Ну логично с одной стороны, что хотят САС развести себя с Денвером якобы до финала. Но что-то я не очень уверен, что Хьюстон прям откровенно проще для Денвера, чем Волки.. надо смотреть ещё, кто с 8 места впрыгнет)). Условный Финикс наверняка меньше нервов потреплет Окле, чем старики из ГСВ/Клипперс. А хотелось, чтобы потрепали Оклу)))
Ответ Pavel Zabolotnev
Ну логично с одной стороны, что хотят САС развести себя с Денвером якобы до финала. Но что-то я не очень уверен, что Хьюстон прям откровенно проще для Денвера, чем Волки.. надо смотреть ещё, кто с 8 места впрыгнет)). Условный Финикс наверняка меньше нервов потреплет Окле, чем старики из ГСВ/Клипперс. А хотелось, чтобы потрепали Оклу)))
Старики из гсу пока что пытаются потрепать нервы Сакраменто, с трудом)
И да, Денвер тоже не хочет к Мини, все просто
Не удивлюсь если блефуют за сутки до матча и выпустят основу.
Ответ DrWeb1
Не удивлюсь если блефуют за сутки до матча и выпустят основу.
Неа, Денвер не хотят наступать на грабли прошлого сезона. В прошлом году они в концовке сезона в нереальном темпе боролись за выход в плей-офф, чтобы не попасть в плей-ин.

А потом вышло 7 матчей в первом раунде , и 7 матчей во втором раунде. Из-за такого темпа конца регулярки и поломался Гордон в шестом матче с Оклой(

Тоже самое было и с Карри — просто нереально бились в концовке сезоне , потом тоже битва с Хьюстоном в семи и сразу же поломался с Минькой. Так что нагрузки решают.
Ответ киберсамурай
Неа, Денвер не хотят наступать на грабли прошлого сезона. В прошлом году они в концовке сезона в нереальном темпе боролись за выход в плей-офф, чтобы не попасть в плей-ин. А потом вышло 7 матчей в первом раунде , и 7 матчей во втором раунде. Из-за такого темпа конца регулярки и поломался Гордон в шестом матче с Оклой( Тоже самое было и с Карри — просто нереально бились в концовке сезоне , потом тоже битва с Хьюстоном в семи и сразу же поломался с Минькой. Так что нагрузки решают.
Понял, спасибо за объяснение.
Ну в принципе может им и не плохо быть 4-ми на западе что бы по раньше встретится с Оклахомой во 2 раунде.
Сейчас все адекватные люди сделают лучше для себя. Денвер сольют матч, чтобы выйти на хьюстонских кексиков. Миннесота всю концовку сливает, чтобы дать восстановиться лидерам.
И только физрук-популист реддик расшибается в лепешку, чтобы потом рассказывать сказки, что они стали 3 на Западе и были контендерами! И если бы не травмы Дончича и Ривза, выиграли бы Чемпионат!!!
А то что заведомо и осознанно выходят на очень сильную Миннесоту , от которой отлетают 0:4, это уже другая история.
Слив в открытую в раздевалках не обсуждают, иначе бы было куча разговоров от бывших игроков, а выбор соперника - это другое)), поэтому вперед Юта))
Тут надо думать скорее о 2 раунде. Если победит САС и ЛАЛ то во втором круге САС сыграет с ЛАЛ или Миннесотой. Думаю это лучше чем с Денвером. Поэтому думаю САС будут играть на победу и ждать победу Лейкерс.
пускай бэнчи решают )
