Леброн Джеймс: «Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что ждет нас в будущем»
Леброн Джеймс допустил, что больше не сыграет против Карри.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который пока не объявлял о планах на новый сезон, порассуждал о многолетнем противостоянии с защитником «Уорриорз» Стефеном Карри.
В текущем сезоне Джеймс и Карри так и не сыграли друг против друга в регулярном чемпионате.
«Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Мы не знаем, будет ли у нас возможность сыграть друг против друга и если да, сколько еще раз нам доведется сыграть друг против друга», – констатировал 41-летний Джеймс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
ЛеЗагадка
... ЛеШарада. Для того и написано, чтобы будоражить умы и выкладывать мысли от "анонимных источников.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем