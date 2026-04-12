  Леброн Джеймс: «Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что ждет нас в будущем»
Леброн Джеймс: «Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что ждет нас в будущем»

Леброн Джеймс допустил, что больше не сыграет против Карри.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, который пока не объявлял о планах на новый сезон, порассуждал о многолетнем противостоянии с защитником «Уорриорз» Стефеном Карри.

В текущем сезоне Джеймс и Карри так и не сыграли друг против друга в регулярном чемпионате.

«Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Мы не знаем, будет ли у нас возможность сыграть друг против друга и если да, сколько еще раз нам доведется сыграть друг против друга», – констатировал 41-летний Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Ответ Parafia
ЛеЗагадка
... ЛеШарада. Для того и написано, чтобы будоражить умы и выкладывать мысли от "анонимных источников.
Материалы по теме
«Из закромов!» Стефен Карри надел кроссовки LeBron X на игру против «Лейкерс»
10 апреля, 05:38Видео
Стефен Карри пропустит матч с «Лейкерс»
9 апреля, 19:32
В ESPN выделили факторы, которые делают возможным переход Леброна Джеймса в «Голден Стэйт»
31 марта, 16:58
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
