Леброн Джеймс: «Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что ждет нас в будущем»

Леброн Джеймс допустил, что больше не сыграет против Карри.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс , который пока не объявлял о планах на новый сезон, порассуждал о многолетнем противостоянии с защитником «Уорриорз» Стефеном Карри .

В текущем сезоне Джеймс и Карри так и не сыграли друг против друга в регулярном чемпионате.

«Играть против Карри – всегда радость и честь. Но мы не знаем, что нас ждет в будущем. Мы не знаем, будет ли у нас возможность сыграть друг против друга и если да, сколько еще раз нам доведется сыграть друг против друга», – констатировал 41-летний Джеймс.