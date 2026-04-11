«Дубай» отправил в отставку главного тренера Юрицу Големаца

Юрица Големац расстался с «Дубаем».

«Дубай» находится на грани вылета перед последним туром Евролиги, команда идет 11-й с результатом 19-18.

Клуб проводит первый сезон в турнире и второй в своей истории.

Юрица Големац был первым главным тренером команды. По сведениям источников, организация отправила 48-летнего словенского специалиста в отставку.