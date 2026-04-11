«Дубай» отправил в отставку главного тренера Юрицу Големаца
Юрица Големац расстался с «Дубаем».
«Дубай» находится на грани вылета перед последним туром Евролиги, команда идет 11-й с результатом 19-18.
Клуб проводит первый сезон в турнире и второй в своей истории.
Юрица Големац был первым главным тренером команды. По сведениям источников, организация отправила 48-летнего словенского специалиста в отставку.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Дарко Джелетовича
4 комментария
О каком вылете идёт речь? Может быть все-таки прекращение борьбы за попадание в плей-офф?
В аэропорту сидят они. На грани вылета, считай🤣
Что Дубая нынче очень хороший знак)
