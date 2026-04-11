«Торонто» переведет защитника Эй Джей Лоусона на стандартный контракт

Эй Джей Лоусон поможет «Рэпторс» в концовке сезона.

«Торонто » отчислил Тайрика Ки и получил свободное место в ростере. Клуб использует его, чтобы перевести защитника Эй Джей Лоусона (25 лет, 198 см) с двустороннего на стандартный контракт.

Лоусон набирает 3,9 очка и 1,7 подбора за 8,8 минуты в среднем, реализуя 43,2% дальних бросков за «Рэпторс». Игрок выходил на площадку в 23 матчах нынешнего сезона.

«Торонто» борется за места с 5-го по 8-е на Востоке и еще может не попасть в плей-офф.