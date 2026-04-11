  • «Главное, что не колено, лодыжки меня не так беспокоят». Стеф Карри подвернул голеностоп в игре с «Сакраменто»
Стеф Карри был близок к травме в игре с «Кингз».

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри вышел на матч с «Сакраменто» (118:124), несмотря на отсутствие турнирных задач в этой встрече.

Уже в начале Карри подвернул голеностоп и потерял в мобильности и скорости. Защитник провел 27 минут в игре, набрав 11 очков (2 из 6 из-за дуги), 5 передач на 3 потери и 2 перехвата.

После игры Карри давал интервью в раздевалке с ногой в ведре со льдом.

«Все будет нормально. Главное, что не колено, лодыжки меня не так беспокоят. Такое со мной всегда происходит.

Колено ощущалось хорошо, лучше, чем в прошлой игре. Считаю это положительным моментом», – заявил игрок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Santa Cruz Sentinel
