О Джи Ануноби получил травму голеностопа в матче с «Торонто»

«Никс» могут временно лишиться О Джи Ануноби.

Победа «Никс» над «Торонто» гарантировала им 3-е место на Востоке, но принесла проблему с составом. Форвард О Джи Ануноби получил травму голеностопа и провел только 15 минут на площадке.

Подробности состояния игрока пока не раскрываются. У форварда будет неделя для отдыха перед плей-офф.

Ануноби набирает 16,7 очка, 5,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем в нынешнем сезоне, отыграв 67 матчей.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
1 комментарий
Весь сезон копил ману Оджи.
Ну ладно, верим в лучшее. Без него вообще в по делать нечего
