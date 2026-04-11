О Джи Ануноби получил травму голеностопа в матче с «Торонто»
«Никс» могут временно лишиться О Джи Ануноби.
Победа «Никс» над «Торонто» гарантировала им 3-е место на Востоке, но принесла проблему с составом. Форвард О Джи Ануноби получил травму голеностопа и провел только 15 минут на площадке.
Подробности состояния игрока пока не раскрываются. У форварда будет неделя для отдыха перед плей-офф.
Ануноби набирает 16,7 очка, 5,3 подбора и 1,6 перехвата в среднем в нынешнем сезоне, отыграв 67 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: SNY
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Ну ладно, верим в лучшее. Без него вообще в по делать нечего