Защитник «Голден Стэйт» Эл Джей Крайер пропустит минимум неделю из-за травмы голеностопа
Эл Джей Крайер выбыл из состава «Уорриорз».
24-летний защитник Эл Джей Крайер проводит первый сезон в НБА. Крайер набирал 8,2 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 16,2 минуты в среднем в 18 матчах за «Уорриорз».
Игрок получил травму голеностопа во встрече с «Лейкерс» и пропустит минимум неделю. Крайер не сможет помочь команде в играх плей-ин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети WarriorsPR
Сколько людей в тренерском штабе?.. Готовьтесь играть...
Да и так бы не сыграл. Уорриорз могут дать ещё один контракт - и, скорее всего, подпишут Нэйта Уильямса. Мелкий беззащитный пуляла в команде уже есть (Сет), в пользу Уильямса - габариты, защита и лучшая по сезону статистика трехочковых (44% в 13 матчах). Бэсси тоже неплох, но в ростере уже есть три бигмена, да и сломаться может в любой момент. Леонс - высокий, старательный, но мало похожий на баскетболиста.
