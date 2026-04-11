Защитник «Голден Стэйт» Эл Джей Крайер пропустит минимум неделю из-за травмы голеностопа

Эл Джей Крайер выбыл из состава «Уорриорз».

24-летний защитник Эл Джей Крайер проводит первый сезон в НБА . Крайер набирал 8,2 очка, 1,6 подбора и 1 передачу за 16,2 минуты в среднем в 18 матчах за «Уорриорз».

Игрок получил травму голеностопа во встрече с «Лейкерс » и пропустит минимум неделю. Крайер не сможет помочь команде в играх плей-ин.