Тайрон Брюэр (УНИКС) выбыл до конца сезона-2025/26

Тайрон Брюэр выбыл на длительный срок.

По сообщению телеграм-канала «Перехват», форвард УНИКСа Тайрон Брюэр не сумеет принять участия в концовке чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ.

26-летний американец получил травму плечевого пояса после столкновения с Хэйденом Далтоном в игре с «Уралмашем». Предварительный срок восстановления составил 3 недели, но прогноз был позже скорректирован в большую сторону.

УНИКС ищет замену игроку, это не позволит Брюэру вернуться в состав даже в случае выздоровления из-за лимита на легионеров в заявке.

Брюэр выиграл конкурс данков на Матче всех звезд этого сезона и набирал 11,4 очка, 2,6 подбора и 1,1 перехвата в среднем в «регулярке».