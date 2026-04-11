Центровая Бриттни Грайнер перешла в «Коннектикут»

Бриттни Грайнер продолжит карьеру в «Сан».

«Коннектикут » сообщил о подписании центровой Бриттни Грайнер (35 лет). Чемпионка женской НБА 2014 года, 9-кратная участница Матча всех звезд согласовала однолетний контракт.

Прошлый чемпионат Грайнер провела в «Атланте », набирая 9,8 очка (51,8% с игры), 5,2 подбора и 1,2 блок-шота в среднем.