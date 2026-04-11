Хуан Карлос Наварро: «Не вижу будущего «Барселоны» без Хавьера Паскуаля»
Хуан Карлос Наварро поддержал Хавьера Паскуаля.
«Барселона» зависла на последнем месте в плей-ин сезона-2025/26 Евролиги с результатом 20-17. Главный тренер Хавьер Паскуаль высказывал сомнения в своем будущем с командой после окончания чемпионата.
Генменеджер Хуан Карлос Наварро поддержал специалиста.
«Кто знает, какой будет ситуация летом? Многое может произойти. Он может делиться своими эмоциями, но я не вижу будущего без него в этом проекте, который мы реализуем. У нас все еще есть шансы в плей-ин, мы будем сражаться до конца.
Мы много это обсуждали, в нынешнем сезоне хотели бы усиления, но это было невозможно из-за финансовой ситуации.
Летом все изменится. После трех лет ограничений у нас будут деньги и возможность строить команду», – поделился Наварро.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Там уже много кто был и пока успехов глобальных не было. Подбирают игрокоа сильных, но не для побед
