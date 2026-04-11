Кендрик Перкинс: «Лейкерс» обречены. Надо завершать сезон Луки Дончича»

Кендрик Перкинс не видит причин для возвращения Луки Дончича.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич пытается восстановиться после травмы задней поверхности бедра в Европе. Кендрик Перкинс критически оценивает плей-офф команды из Лос-Анджелеса.

«Эти «Лейкерс» уже превратились в легкую добычу. Они обречены на вылет в первом раунде. Бессмысленно ждать от 41-летнего Леброна ведущей роли в мощной Западной конференции без Луки Дончича и Остина Ривза. Этого не будет.

«Лейкерс» надо завершать этот сезон Луки Дончича. Все эти спекуляции, попытки продлить серию первого раунда. Даже если он вернется, он не будет готов на 100%. Мышечные травмы, травмы задней поверхности бедра – все это очень сложные проблемы. А с этим ростером «Лейкерс». Мы видели победу над «Голден Стэйт», но это не имеет никакого значения.

Эта команда нефункциональна. Джей Джей Редик и ролевые игроки не на одной волне. Он продолжает высказывать претензии к ним. Эйтону, Вандербилту. Редик хорошо относится к звездам, но ему доступны практически только ролевики. И во встрече с «Рокетс» это будет джентльменский свип (4-1)», – поделился эксперт ESPN.