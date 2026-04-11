Кендрик Перкинс: «Лейкерс» обречены. Надо завершать сезон Луки Дончича»

Кендрик Перкинс не видит причин для возвращения Луки Дончича.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич пытается восстановиться после травмы задней поверхности бедра в Европе. Кендрик Перкинс критически оценивает плей-офф команды из Лос-Анджелеса.

«Эти «Лейкерс» уже превратились в легкую добычу. Они обречены на вылет в первом раунде. Бессмысленно ждать от 41-летнего Леброна ведущей роли в мощной Западной конференции без Луки Дончича и Остина Ривза. Этого не будет.

«Лейкерс» надо завершать этот сезон Луки Дончича. Все эти спекуляции, попытки продлить серию первого раунда. Даже если он вернется, он не будет готов на 100%. Мышечные травмы, травмы задней поверхности бедра – все это очень сложные проблемы. А с этим ростером «Лейкерс». Мы видели победу над «Голден Стэйт», но это не имеет никакого значения.

Эта команда нефункциональна. Джей Джей Редик и ролевые игроки не на одной волне. Он продолжает высказывать претензии к ним. Эйтону, Вандербилту. Редик хорошо относится к звездам, но ему доступны практически только ролевики. И во встрече с «Рокетс» это будет джентльменский свип (4-1)», – поделился эксперт ESPN.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Courtside
драться в плове - дело чести, это не обсуждается. Лёбе нужно сыграть как в финале против команды 73-9, конечно, согласно возрасту. за яркий первый раунд, он знает, смотреть "будут не только лишь все", на кону многое.
Леброн всегда играет на победу, как бы к нему не относились, но он выложится на все 100%. Ролевики не имеют таланта но имеют желание доказать, что они не просто пустое место, я думаю Реддик сможет зарядить их энергией перед плей-офф. В теории могут зацепить 2-3 с Хьюстоном, но даже если не так, то лёгкой игры у Хьюстона не будет. Закрыть Дюранта сдвоением и строением и все атака сдуется. У Хьюстона нет Адамса и они сейчас не в форме
Ответ risend
Леброн играет рационально, иначе у него не было столько свипов.
Нихринасебе мистер адекват какой-то , а не Перкинс. Удивил.
Ответ Kudim41
Раз в год и палка стреляет.
Шенгюн и Дюра мягкие
Лал мечтают о Хьюстоне, Хьюстон мечтает о Лал. По итогу, кто-то станет лёгкой добычей окс. Единственный шанс, если чудом Денвер опустится на 4е, и тогда во втором раунде нас будут ждать две супер битвы за финал конференции
Ответ Денис Кёнигсберг
Там сейчас что-то странное с котировками букмекеров... на САС против Денвера международники дают 1.2, то есть какой-то почти вынос. Но там же Вемба скорее всего не выйдет, а Йокичу надо сыграть 65 матч для наград... Ничего не понимаю.

Вот прикол будет, если Денвер реально проиграет и ЛАЛ третье займёт.
Смешной конечно. Просто сдаться без боя. И это он предлагает команде с гоатом в составе, который в своё время бил 73-9 команду. Есть ли для него вообще непроходимые команды ??? Это Хьюстон то что ли суперкрутые ?)))
