«Сердце нашей команды». Лекси Халл осталась в «Индиане»
Лекси Халл будет играть за «Фивер».
Защитник Лекси Халл продлила сотрудничество с «Фивер». Баскетболистка провела четыре сезона в команде. В прошлом регулярном чемпионате она набирала 7,2 очка (39,5% с игры, 36,7% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,8 передачи в среднем. В плей-офф эти цифры выросли до 10,3+5+2.
«Ее возвращение имело для нас высокий приоритет. Она сердце нашей команды, это было предельно очевидно в плей-офф. Влияет на каждый аспект игры на обеих сторонах и является жизненно важной частью основной ротации», – прокомментировала подписание генменеджер Эмбер Кокс.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Скотта Эгнесса
Из громких по именам среди последних переходов: Скарлай Диггинс вместе с Азурой Стивенсон в Чикагу уехали, а в Коннектикут отправился фактурный Бритни Грайнер мужчино/женщин с набитыми на погонах звездами.
