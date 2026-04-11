«Сердце нашей команды». Лекси Халл осталась в «Индиане»

Лекси Халл будет играть за «Фивер».

Защитник Лекси Халл продлила сотрудничество с «Фивер». Баскетболистка провела четыре сезона в команде. В прошлом регулярном чемпионате она набирала 7,2 очка (39,5% с игры, 36,7% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,8 передачи в среднем. В плей-офф эти цифры выросли до 10,3+5+2.

«Ее возвращение имело для нас высокий приоритет. Она сердце нашей команды, это было предельно очевидно в плей-офф. Влияет на каждый аспект игры на обеих сторонах и является жизненно важной частью основной ротации», – прокомментировала подписание генменеджер Эмбер Кокс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Скотта Эгнесса
Уря! Митчел осталсь, Халл продлили, говорят что подписали еще Монику Биллингс. довольно активная тетя, на подборах обычно бьется, в защите пашет то что нужно для ротации.

Из громких по именам среди последних переходов: Скарлай Диггинс вместе с Азурой Стивенсон в Чикагу уехали, а в Коннектикут отправился фактурный Бритни Грайнер мужчино/женщин с набитыми на погонах звездами.
Веники отправились фармить деньги на финише карьер... :=)
Материалы по теме
«Белые расисты против черной Атланты». Обозреватель Джейсон Уитлок ожидает обострения ситуации вокруг Кейтлин Кларк и Энджел Риз
11 апреля, 15:55
Келси Митчелл подпишет 1-летний контракт на 1,4 миллиона долларов с «Фивер»
10 апреля, 19:05
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
29 марта, 06:29
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем