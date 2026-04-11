«Сердце нашей команды». Лекси Халл осталась в «Индиане»

Лекси Халл будет играть за «Фивер».

Защитник Лекси Халл продлила сотрудничество с «Фивер». Баскетболистка провела четыре сезона в команде. В прошлом регулярном чемпионате она набирала 7,2 очка (39,5% с игры, 36,7% из-за дуги), 4,3 подбора и 1,8 передачи в среднем. В плей-офф эти цифры выросли до 10,3+5+2.

«Ее возвращение имело для нас высокий приоритет. Она сердце нашей команды, это было предельно очевидно в плей-офф. Влияет на каждый аспект игры на обеих сторонах и является жизненно важной частью основной ротации», – прокомментировала подписание генменеджер Эмбер Кокс.