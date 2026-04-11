Центровой Эбука Изунду продлил сотрудничество с «Црвеной Звездой» до 2028 года
Эбука Изунду останется в «Црвене Звезде».
29-летний центровой из Нигерии Эбука Изунду (208 см) проводит первый сезон в «Црвене Звезде». Бигмен набирает 7,9 очка и 4,1 подбора за 14,1 минуты в среднем в Евролиге.
Изунду получил награду MVP 23-го тура в январе.
Клуб подписал игрока до 2028 года.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
А Серж Ибака играет ещё? :) Вот бы им... вместе поиграть...
