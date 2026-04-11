Андрей Воронцевич о поражении от «ПАРМЫ»: «Нужно быть сконцентрированными все сорок минут»

Форвард «Зенита » Андрей Воронцевич отреагировал на поражение от «ПАРМЫ» в матче за 3-е место Winline Basket Cup (89:95).

«ПАРМА» вообще всегда играет здорово, на них никакого давления не оказывалось. Причем узнал позже, что многие ребята у них отравились, заболели и чувствовали себя не очень. Поэтому надо поздравить их с победой – они заслуженно выиграли.

Мы вели, и это говорит о том, что нужно быть сконцентрированными все сорок минут и не считать, даже при преимуществе в 20 очков, что победа у тебя в кармане. Сегодняшний матч показывает всем нам – и опытным, и неопытным – что нужно быть сконцентрированными все сорок минут», – признался Воронцевич.