Андрей Воронцевич о поражении от «ПАРМЫ»: «Нужно быть сконцентрированными все сорок минут»
Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич отреагировал на поражение от «ПАРМЫ» в матче за 3-е место Winline Basket Cup (89:95).
«ПАРМА» вообще всегда играет здорово, на них никакого давления не оказывалось. Причем узнал позже, что многие ребята у них отравились, заболели и чувствовали себя не очень. Поэтому надо поздравить их с победой – они заслуженно выиграли.
Мы вели, и это говорит о том, что нужно быть сконцентрированными все сорок минут и не считать, даже при преимуществе в 20 очков, что победа у тебя в кармане. Сегодняшний матч показывает всем нам – и опытным, и неопытным – что нужно быть сконцентрированными все сорок минут», – признался Воронцевич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Спортс
Воронцевич и в 60 лет сможет выходить и пулять свои трехи.
Материалы по теме
Рекомендуем
