Джастин Робинсон («Париж») стал MVP 37-го тура Евролиги

Евролига назвала MVP 37-х матчей.

Самым ценным игроком 37-го тура Евролиги стал разыгрывающий «Парижа» Джастин Робинсон (28 лет).

Он помог своей команде разгромить «Маккаби» – 113:80.

Робинсон набрал 25 очков, 6 передач и 2 перехвата, реализовав 2 из 4 двухочковых, 3 из 5 трехочковых и 12 из 12 штрафных бросков.

Защитник стал первым из игроков «Парижа» с подобной наградой в нынешнем сезоне.