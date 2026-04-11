Джастин Робинсон («Париж») стал MVP 37-го тура Евролиги
Самым ценным игроком 37-го тура Евролиги стал разыгрывающий «Парижа» Джастин Робинсон (28 лет).
Он помог своей команде разгромить «Маккаби» – 113:80.
Робинсон набрал 25 очков, 6 передач и 2 перехвата, реализовав 2 из 4 двухочковых, 3 из 5 трехочковых и 12 из 12 штрафных бросков.
Защитник стал первым из игроков «Парижа» с подобной наградой в нынешнем сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Евролиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем