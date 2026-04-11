Террелл Картер о победе над «Зенитом» во внутрисезонном кубке: «Отыгрались с «-20», сделали сумасшедший рывок в заключительной четверти. Это чудо»

Террелл Картер порадовался успеху «Пармы» в Санкт-Петербурге.

«Парма » обыграла «Зенит » в матче за 3-е место Winline Basket Cup . Пермяки проигрывали на 20 очков по ходу встречи, но рывок 20:0 в концовке принес им победу.

«В этом сезоне у нас было много игр, где мы чередовали взлеты и падения, но такого я не помню давно. Мы отыгрались с «-20», сделали сумасшедший рывок в заключительной четверти. Это чудо.

Плюс не забывайте, что у нас не хватало почти половины состава. Поэтому бились за себя, за травмированных парней, за тренеров, не терявших веры в победу, за наших болельщиков, которые приехали поддержать нас из Перми. Они лучшие! Эти медали – для них.

Теперь надо перевести эту уверенность в последние матчи регулярки и в плей-офф», – поделился центровой Террелл Картер.

На его счету 20 очков и 8 передач.