«Это мучение». «Хит» сыграют в плей-ин в 4-й раз подряд, команда встретится с «Шарлотт» в первом матче

«Майами» снова предстоят игры на вылет.

«Хит» объявляли о своем желании избежать плей-ин в нынешнем сезоне, когда Восток должен был быть ослаблен травмами лидеров. Команда не смогла пробиться в плей-офф напрямую и будет участвовать в матчах на вылет в 4-й раз подряд. «Хит» нужно побеждать дважды, чтобы получить шанс сыграть с «Детройтом» в первом раунде.

Первым соперником «Майами» в плей-ин станет «Шарлотт», это противостояние уже предопределено, осталось выяснить площадку. «Хит» не контролируют конечный результат. Победа «Хорнетс» над «Никс» выведет тех на 9-ю строчку. «Майами» встретится с «Атлантой».

«Это мучительно. Каждый год, когда мы попадаем туда, мы говорим, что не хотим там быть. Но иногда это единственный путь», – прокомментировал ситуацию главный тренер Эрик Споэльстра.