  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Это мучение». «Хит» сыграют в плей-ин в 4-й раз подряд, команда встретится с «Шарлотт» в первом матче
21

«Майами» снова предстоят игры на вылет.

«Хит» объявляли о своем желании избежать плей-ин в нынешнем сезоне, когда Восток должен был быть ослаблен травмами лидеров. Команда не смогла пробиться в плей-офф напрямую и будет участвовать в матчах на вылет в 4-й раз подряд. «Хит» нужно побеждать дважды, чтобы получить шанс сыграть с «Детройтом» в первом раунде.

Первым соперником «Майами» в плей-ин станет «Шарлотт», это противостояние уже предопределено, осталось выяснить площадку. «Хит» не контролируют конечный результат. Победа «Хорнетс» над «Никс» выведет тех на 9-ю строчку. «Майами» встретится с «Атлантой».

«Это мучительно. Каждый год, когда мы попадаем туда, мы говорим, что не хотим там быть. Но иногда это единственный путь», – прокомментировал ситуацию главный тренер Эрик Споэльстра.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Miami Herald
logoНью-Йорк
logoЭрик Споэльстра
logoНБА
logoМайами
logoАтланта
logoШарлотт
logoНБА плей-ин
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи Шарлотт пусть Кон поиграет в плей-офф этот парень заслужил
Видел смешной мем в англоязычном сегменте, Хит пытаются удержать разбегающихся в разные стороны (в сторону пика повыше и в сторону прямого прохода в плей-офф) своих вечных соратников по плей-ину Чикаго и Атланту :D
Последний раз хит выходили напрямую в плей-офф, когда в регулярке заняли первое место на востоке...
Шарлотт Хорнетс открытие этого сезона. Пусть уж лучше они отлетят от Пистонс.По крайней мере посмотрим на «чудо» Книппела в ПО,или цаплю Ламело…У «Хит» более нет идентичности..нет суперзвезд ( Адебайо таковым не является) Хакес и Тайлер Хирро притомили уже..Янис в Майами не приехал…Закрывайте данную организацию.
Ответ Maxorly84
Открытие этого сезона - "Сперс". Тут ну никак не поспоришь даже.
Ответ noke
С самого начала было понятно, что Сперс мощно всплывут, там система выстроена, Вембаньяму им отдали, кроме него кучу топ пиков, в Сан-Антонио игроки хотят ехать, а Шарлот только стал выплывать из многолетней трясины безнадёги, притом, что на прошлом драфте туда даже на просмотр щеглы ехать не хотели. А выбрали нескладного белого паренька, и он может повернуть историю не удачливой франшизы
Пэта все устраивает
за вечный плей-инн всем составом и тренерским штабом низкий поклон беспробудно спящему дедушке Пете...
Бэм наверное рад)
не было бы этого дурацкого плей-ин - спокойно себе остались бы на 10 месте и не ныл бы спо...
У хит 18ый по стоимости ростер в лиге и 9ый на востоке. А теперь подумаем, какое место управленцы хотели бы занимать, если: хотят много кэша в карман, то бишь больше матчей, не сливать при этом и не платить вовсе. Плейин как бизнес-решение
Ответ Jedef
у них ещё Розир в платёжке, которого на ставках поймали, так что -26 лямов)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем