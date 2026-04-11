Сергей Козин о неудачном матче с «Локо»: «Сложно оценивать игру, когда команда проигрывает 40 очков»
Сергей Козин оценил выступление «Пари НН».
«Пари НН» разгромно уступил «Локо» в Краснодаре – 72:112. Команда больше не претендует на выход в плей-офф.
«Сложно оценивать игру, когда команда проигрывает 40 очков. Не выполнили установку, не делали того, о чём договаривались. Дали «Локомотиву» убежать в отрыв, хотя я говорил о том, что эта команда зависит от быстрого баскетбола. Теряли много мячей и позволили набрать много лёгких очков.
Сопротивлялись только во второй четверти – сыграли вничью (25:25), а в остальных дали Краснодару почувствовать свою игру, и потом уже было сложно составлять конкуренцию», – признался главный тренер Сергей Козин.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пари НН»
