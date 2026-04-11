Участница финала прошлого сезона женской НБА Сату Сабалли присоединится к «Нью-Йорку»

Сату Сабалли перейдет в «Нью-Йорк».

Форвард Сату Сабалли (27 лет) выступала за «Финикс » в прошлом сезоне женской НБА, набирая 16,3 очка, 5,9 подбора и 1,3 перехвата в среднем при 40,4% точности с игры и 32,1% из-за дуги.

Сабалли помогла своей команде выйти в финал чемпионата и была участницей Матча всех звезд.

В новом сезоне баскетболистка будет выступать за «Нью-Йорк ».