Участница финала прошлого сезона женской НБА Сату Сабалли присоединится к «Нью-Йорку»

Сату Сабалли перейдет в «Нью-Йорк».

Форвард Сату Сабалли (27 лет) выступала за «Финикс» в прошлом сезоне женской НБА, набирая 16,3 очка, 5,9 подбора и 1,3 перехвата в среднем при 40,4% точности с игры и 32,1% из-за дуги.

Сабалли помогла своей команде выйти в финал чемпионата и была участницей Матча всех звезд.

В новом сезоне баскетболистка будет выступать за «Нью-Йорк».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Очень удивили... Бабосы они прям не считают.
4-я суперзвезда в составе, кто-же у них будет ростер там заполнять...
Старт конечно получается огненный Дж.Джонс (была МВП) + Бриана Стюарт ( раза была МВП) + Сабали (называют единорогом из-за сочетания физухи и мастретва) + Сабрина Ионеску (одна из самых популярных снайперов в WNBA, на дуель с Карри абы кого не зовут, играла с Сабали в одном универе) + немка Фибих, которой нужно будет очень скоро насыпать чемодан денег при продление.
Но все они склонный к травмам и еще нужно 8 игроков в ротацию наскрести...
читал, что Йоханес хотели сохранить, а на Массеман наверно денег ужо не хватит (возможно, она к своему тренеру Бронделло в команду новичок отправится)...
забавно, что младшую сестру Сабали Нью Йорк только что на драфте расширения потерял...
