Стипе Кулиш о победе «Автодора» над «Енисеем»: «Допускали ошибки, теряли мяч, но благодаря характеру смогли завоевать эту победу»
Стипе Кулиш порадовался домашнему успеху.
«Автодор» обыграл «Енисей» в Саратове – 75:72. Хозяева забрали победу в концовке, не дав сопернику набрать ни одного очка за последние 2 минуты.
«Возможность подарить болельщикам первую домашнюю победу в 2026 году стала для нас основной мотивацией. Мы очень благодарны всем, кто поддерживает и заряжает нас энергией. Для нас важно, что фанаты понимают, насколько сильно мы выкладываемся в каждой игре.
Многие наши игроки никогда не сталкивались с таким уровнем давления и сегодня это было заметно. Мы допускали ошибки, теряли мяч, но благодаря характеру смогли завоевать эту победу. Большое спасибо болельщикам за поддержку!» – заявил главный тренер Стипе Кулиш.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
