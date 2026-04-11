  • «Если бы у меня было 65 матчей, я бы точно не вышел». 168 баскетболистов НБА пропустили предпоследний игровой день
Последние два игровых дня регулярного сезона НБА проходят с участием всех команд лиги. В 81-х матчах на площадку не вышли минимум 168 баскетболистов со ссылкой на травмы или болезни.

«Если бы мы не гарантировали себе 1-е место, все были бы на площадке. Мы заслужили право на распределение игрового времени за предыдущие 80 матчей», – заявил главный тренер «Оклахомы» Марк Дэйгнолт.

«Если бы у меня было 65 матчей, я бы точно не играл», – признался Виктор Вембаньяма из «Сперс».

«Джаз» и «Гриззлис» выпустили 13 игроков на две команды. «Юта» победила с более глубоким составом в 7 баскетболистов.

«Веселый матч», – прокомментировал встречу главный тренер Уилл Харди.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Юта х Мемфис - величие. Я никогда не видел подобного матча НБА. 7 на 6, четыре трипл-дабла и один квадрупл с потерями от чуваков по имени Без Мбенг и Джамай Машак, минус 46 для истинных танкистов, есть пробитие.
Ну вот, похоже, и ответ по поводу настроя САС на последний матч регулярки
