Лука Дончич может вернуться ко второму раунду плей-офф
Лука Дончич прошел первый этап лечения в Европе.
Лука Дончич отправился в Европу после травмы задней поверхности бедра. По сообщению словенской прессы, баскетболист прошел первый этап лечения и прилетел в Словению, чтобы повидаться с детьми. Этот визит был согласован с «Лейкерс».
После этого разыгрывающий вернется в Мадрид для прохождения второго этапа терапии. Нынешний график оставляет защитнику шансы на возвращение во втором раунде плей-офф.
«Лейкерс» гарантировали себе участие в плей-офф и преимущество своей площадки.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Ekipa
16 комментариев
В первом раунде справимся без Луки и Ривза, во втором вернется Лука, в третьем вернется Ривз. Финал ЛАЛ -Пистонс без вариантов, может быть одну игру пистоны возьмут.
Ержан...
МВП Кнехт)
которого не будет, это он, конечно, молодец.
И за какую команду он собирается играть во втором раунде?
За Даллас. А, стоп...
То есть не вернётся
Какого года?
Напарил нас Нико.
Тут надо надеяться наверное сливать игру и выходить на Хьюстон. Там серия будет длиннее, иначе Минька просто 4-0 уничтожит Лейкерс до возвращения Луки)
Не сольют. Юте нужнее.
Извините, какого года плей-офф?...
ахахахахахаахаха ааааа
