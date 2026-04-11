Лука Дончич может вернуться ко второму раунду плей-офф

Лука Дончич прошел первый этап лечения в Европе.

Лука Дончич отправился в Европу после травмы задней поверхности бедра. По сообщению словенской прессы, баскетболист прошел первый этап лечения и прилетел в Словению, чтобы повидаться с детьми. Этот визит был согласован с «Лейкерс».

После этого разыгрывающий вернется в Мадрид для прохождения второго этапа терапии. Нынешний график оставляет защитнику шансы на возвращение во втором раунде плей-офф.

«Лейкерс» гарантировали себе участие в плей-офф и преимущество своей площадки.