  • «Наггетс» и «Лейкерс» решат судьбу 3-го места, «Рэпторс», «Мэджик» и «Сиксерс» поборются за прямой выход в плей-офф и другие расклады перед финалом «регулярки» НБА
НБА уточнила расклады перед завершением регулярного чемпионата.

В конференциях определились по 4 места посева в плей-офф. 1-2 и 5-6 на Западе и 1-4 на Востоке.

«Денвер» и «Лейкерс» разыграют 3-ю строчку Запада. «Наггетс» впереди на 1 победу, но у «Лейкерс» преимущество по тай-брейку.

«Портленд» и «Клипперс» идут с равным результатом, но «Блэйзерс» точно займут 8-е место в случае победы в финальном туре.

«Хоукс» обеспечили себе место в плей-офф, но могут оказаться на 5-6 месте. За прямой проход в плей-офф будут бороться 3 команды.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
В разборе не указали самое главное - борьбу за последние места. К примеру, Юте кровь из носу нужно попасть в топ-4 с конца, чтобы гарантировано сохранить пик. В общем, в подвале свои интриги.
Шпорам шас лучше поднапрячься и свалить Колорадо на 4е место, играть во втором раунде с Лейкерс или Минькой намного удобней, чем против Денвера..
Они не свалят Колорадо, если ЛАЛ тоже проиграют свой матч)
Лейкерс должен выиграть. Иначе зачем они не отдыхают две игры)
На Востоке предпочтения команд на второй раунд обозначились гораздо раньше. Никс не хотели попасть на злющий на них Детройт, а Кавс проиграв Поршням, сделали вывод, что могут побеждать их. Понятно, что все эти команды могут отлететь и в первом раунде, но то, что Никс предпочитают сражаться с Бостоном, а не Детройтом - надеюсь объяснил.
Ну хоть Денвер Спёрс будет матчем на победу а не цирк каким оказался Денвер Окла
А САСам это зачем?
Чтобы играть с кем-то одним из пары Денвер-Окла, сведя их во 2 раунде.
Очень даже мотивация.
Грустно, когда ты болельщик 10й команды. И тебе из других симпатична 9я...
Ого значит, что Бостон точно не встретится в 1 раунде с Майами или Шарлотт
