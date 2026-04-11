«Наггетс» и «Лейкерс» решат судьбу 3-го места, «Рэпторс», «Мэджик» и «Сиксерс» поборются за прямой выход в плей-офф и другие расклады перед финалом «регулярки» НБА
НБА уточнила расклады перед завершением регулярного чемпионата.
В конференциях определились по 4 места посева в плей-офф. 1-2 и 5-6 на Западе и 1-4 на Востоке.
«Денвер» и «Лейкерс» разыграют 3-ю строчку Запада. «Наггетс» впереди на 1 победу, но у «Лейкерс» преимущество по тай-брейку.
«Портленд» и «Клипперс» идут с равным результатом, но «Блэйзерс» точно займут 8-е место в случае победы в финальном туре.
«Хоукс» обеспечили себе место в плей-офф, но могут оказаться на 5-6 месте. За прямой проход в плей-офф будут бороться 3 команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA communications
Очень даже мотивация.