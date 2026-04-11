«Майами» переведет защитника Джамира Янга на стандартный контракт после отчисления Терри Розира
Джамир Янг останется в «Хит».
«Хит» официально оформили отчисление защитника Терри Розира. Клуб использует свободное место для сохранения защитника Джамира Янга (25 лет, 185 см).
Янг подписал двустороннее соглашение в октябре и набирал 1,7 очка и 0,6 передачи за 4,2 минуты в среднем в 13 матчах за «Майами».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем