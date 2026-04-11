«Майами» переведет защитника Джамира Янга на стандартный контракт после отчисления Терри Розира

«Хит» официально оформили отчисление защитника Терри Розира. Клуб использует свободное место для сохранения защитника Джамира Янга (25 лет, 185 см).

Янг подписал двустороннее соглашение в октябре и набирал 1,7 очка и 0,6 передачи за 4,2 минуты в среднем в 13 матчах за «Майами».