«Юта» подпишет двухлетний контракт с защитником Хайденом Грэем
Хайден Грэй присоединится к «Джаз».
22-летний защитник Хайден Грэй (193 см) набирал 10,5 очка, 6,6 передачи и 2,2 перехвата в нынешнем сезоне G-лиги за фарм-клуб «Бостона».
Баскетболист продолжит карьеру в «Юте». Клуб согласовал с ним двухлетний контракт.
Нынешний сезон «Джаз» завершится вместе с «регуляркой».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем