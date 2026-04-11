«Юта» подпишет двухлетний контракт с защитником Хайденом Грэем

Хайден Грэй присоединится к «Джаз».

22-летний защитник Хайден Грэй (193 см) набирал 10,5 очка, 6,6 передачи и 2,2 перехвата в нынешнем сезоне G-лиги за фарм-клуб «Бостона».

Баскетболист продолжит карьеру в «Юте». Клуб согласовал с ним двухлетний контракт.

Нынешний сезон «Джаз» завершится вместе с «регуляркой».