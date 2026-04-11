Дэлано Бэнтон согласовал двухлетний контракт с «Бостоном»

«Селтикс» подпишут Дэлано Бэнтона.

26-летний разыгрывающий Дэлано Бэнтон (203 см) присоединится к «Бостону». Защитник согласовал двухлетний контракт с клубом.

Бэнтон выходил на площадку за «Клипперс» и «Селтикс» в нынешнем чемпионате. В его активе 2 очка за 5 минут в среднем в 5 играх.