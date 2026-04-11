Скаут НБА: «Харден не в лучшей форме. Их с Митчеллом защита не справляется»

В НБА критически относятся к шансам «Кавальерс» в плей-офф.

«Кливленд » упал на 17-е место по эффективности защиты за последние 2,5 месяца. Одной из главных проблем остается оборона периметра. «Мемфис» забросил рекордные 29 «трешек» в их корзину.

«Джеймс Харден – мастер нападения, они с Донованом Митчеллом перегружают соперника в каждом матче.

Но Харден не в лучшей форме и получает меньше свистков, чем бывало раньше. Это отражается и на защите, их оборона с Митчеллом частенько не справляется», – поделился скаут с Востока НБА.

«Джарретт Аллен пропустил некоторое количество матчей, а его роль очень важна. Все соберутся к плей-офф, все станет получше. Но команде все равно придется как-то прикрывать Донована и Джеймса.

Макс Струс и Дин Уэйд недостаточно хороши, а Кеон Эллис слишком маленький», – рассудил другой скаут.

«Я понимаю все причины сделки по Хардену. Она помогла им. Но будут моменты, когда Сэм Меррилл будет лучше выглядеть на площадке из-за его защиты.

Их поход в плей-офф опять будет зависеть от результативности Донована, и мы уже все это видели с другими его командами», – заключил менеджер с Востока НБА.