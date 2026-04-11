Скаут НБА: «Харден не в лучшей форме. Их с Митчеллом защита не справляется»

В НБА критически относятся к шансам «Кавальерс» в плей-офф.

«Кливленд» упал на 17-е место по эффективности защиты за последние 2,5 месяца. Одной из главных проблем остается оборона периметра. «Мемфис» забросил рекордные 29 «трешек» в их корзину.

«Джеймс Харден – мастер нападения, они с Донованом Митчеллом перегружают соперника в каждом матче.

Но Харден не в лучшей форме и получает меньше свистков, чем бывало раньше. Это отражается и на защите, их оборона с Митчеллом частенько не справляется», – поделился скаут с Востока НБА.

«Джарретт Аллен пропустил некоторое количество матчей, а его роль очень важна. Все соберутся к плей-офф, все станет получше. Но команде все равно придется как-то прикрывать Донована и Джеймса.

Макс Струс и Дин Уэйд недостаточно хороши, а Кеон Эллис слишком маленький», – рассудил другой скаут.

«Я понимаю все причины сделки по Хардену. Она помогла им. Но будут моменты, когда Сэм Меррилл будет лучше выглядеть на площадке из-за его защиты.

Их поход в плей-офф опять будет зависеть от результативности Донована, и мы уже все это видели с другими его командами», – заключил менеджер с Востока НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Ощущение будто Кливленд самая тихая и незаметная команда сезона. Даже не смотря на довольно громкий обмен Хардена, о них как то мало писали и обсуждали. Возможно, это не так уж и плохо.
На Спортсе только про Лейкерс и ГСВ много пишут. Куминга по количеству новостей наверняка был самым популярным, и это ведь не потому что он хороший игрок. Перед дедлайном понятно что на первые полосы вышел возможный трейд Янниса, но опять же в основном в контексте перехода в ГСВ.
Про Кавс и Хардена хоть что-то было, даже статья, ну и вот сейчас новость. Про Никс, которые выше Кавс - почти ничего. После ГСВ и ЛАЛ остаётся примерно 30% на всех остальных, и для Атланты выделили места больше всех, сначала из за Порзи и как он здорово будет взаимодействовать с Янгом, потом трейд Янга за примерно ничего, Кеннард в Лал, также за ничего, ну и конечно Куминга наконец то освободился.
Тем не менее после прихода Хардена команда выдала 20-6, при том что в разное время отсутствовали Аллен и Мобли, а Струс только набрал форму после полугода отсутствия. Сам Харден в Кливленде дает 44% с трехи и прекрасно заигрывает больших.
