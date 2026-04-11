Менеджер НБА с Востока: «Во втором раунде неопытность молодежи «Бостона» сыграет свою роль»

«Бостон» удивил НБА своим сезоном, но его перспективы в плей-офф пока не ясны.

«Бостон» гарантировал себе 2-е место в плей-офф на Востоке.

«Слабости всех игроков команды минимизированы. А сильные стороны максимально использованы. В итоге получается столько «трешек», что бороться с ними очень сложно», – пояснил успех команды скаут из Восточной команды.

«Рано или поздно случится четверть или пара, скорее всего, во втором раунде, когда неопытность молодежи «Бостона» сыграет свою роль. У них достаточно опыта и звездного присутствия, чтобы вывести команду из кризиса пару раз, но ответ коллектива на такие ситуации и расскажет все о том, насколько ростер действительно хорош», – рассудил менеджер команды с Востока.

«Можно ли выжить в плей-офф с Неэмиашом Кетой, Лукой Гарзой и Николой Вучевичем впереди? Но я видел, как у них это получается, так что именно «Селтикс» станут основной проблемой на Востоке», – заключил ассистент главного тренера из западного клуба.