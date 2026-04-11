Менеджер НБА с Востока: «Во втором раунде неопытность молодежи «Бостона» сыграет свою роль»

«Бостон» удивил НБА своим сезоном, но его перспективы в плей-офф пока не ясны.

«Бостон» гарантировал себе 2-е место в плей-офф на Востоке.

«Слабости всех игроков команды минимизированы. А сильные стороны максимально использованы. В итоге получается столько «трешек», что бороться с ними очень сложно», – пояснил успех команды скаут из Восточной команды.

«Рано или поздно случится четверть или пара, скорее всего, во втором раунде, когда неопытность молодежи «Бостона» сыграет свою роль. У них достаточно опыта и звездного присутствия, чтобы вывести команду из кризиса пару раз, но ответ коллектива на такие ситуации и расскажет все о том, насколько ростер действительно хорош», – рассудил менеджер команды с Востока.

«Можно ли выжить в плей-офф с Неэмиашом Кетой, Лукой Гарзой и Николой Вучевичем впереди? Но я видел, как у них это получается, так что именно «Селтикс» станут основной проблемой на Востоке», – заключил ассистент главного тренера из западного клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
