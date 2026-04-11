«Белые расисты против черной Атланты». Обозреватель Джейсон Уитлок ожидает обострения ситуации вокруг Кейтлин Кларк и Энджел Риз

Джейсон Уитлок прокомментировал последствия перехода Энджел Риз.

Колоссальная популярность защитника «Индианы» Кейтлин Кларк сопровождается регулярной темой межрасовых конфликтов и натянутыми взаимоотношениями с популярной баскетболисткой Энджел Риз с того же драфта.

Риз перешла из «Чикаго» в «Атланту» перед сезоном-2026 женской НБА.

«Маркетинг будет – Шоколадная Атланта. Либеральная Атланта. Гейская Атланта. Против Индианы и Индианаполиса. «Красный» штат и город, кучка белых расистов против черной Атланты.

Всю эту ситуацию будут продавать в виде какого-то расового конфликта.

«Атланта» должна бороться за титул, но у меня сомнения. Энджел Риз – это яд и токсин в раздевалке. У нее большой вес в лиге, которая жаждет внимания. Риз приносит это самое внимание, странно, что «Чикаго» сбросил ее после двух лет. Думаю, что это показывает, сколько головной боли она приносит.

Партнеры не хотят с ней играть. Тренеры не могут направить. Она занималась набором своих дабл-даблов по привычке, когда «Чикаго» пытался побеждать и конструктивно действовать в нападении, а она просто набивала статистику», – заключил консервативный обозреватель Джейсон Уитлок.