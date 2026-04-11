«Белые расисты против черной Атланты». Обозреватель Джейсон Уитлок ожидает обострения ситуации вокруг Кейтлин Кларк и Энджел Риз

Джейсон Уитлок прокомментировал последствия перехода Энджел Риз.

Колоссальная популярность защитника «Индианы» Кейтлин Кларк сопровождается регулярной темой межрасовых конфликтов и натянутыми взаимоотношениями с популярной баскетболисткой Энджел Риз с того же драфта.

Риз перешла из «Чикаго» в «Атланту» перед сезоном-2026 женской НБА.

«Маркетинг будет – Шоколадная Атланта. Либеральная Атланта. Гейская Атланта. Против Индианы и Индианаполиса. «Красный» штат и город, кучка белых расистов против черной Атланты.
Всю эту ситуацию будут продавать в виде какого-то расового конфликта.

«Атланта» должна бороться за титул, но у меня сомнения. Энджел Риз – это яд и токсин в раздевалке. У нее большой вес в лиге, которая жаждет внимания. Риз приносит это самое внимание, странно, что «Чикаго» сбросил ее после двух лет. Думаю, что это показывает, сколько головной боли она приносит.

Партнеры не хотят с ней играть. Тренеры не могут направить. Она занималась набором своих дабл-даблов по привычке, когда «Чикаго» пытался побеждать и конструктивно действовать в нападении, а она просто набивала статистику», – заключил консервативный обозреватель Джейсон Уитлок.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Джейсона Уитлока
пошел прогрев по батареям... :-)
Материалы по теме
Энджел Риз перейдет в «Атланту», «Чикаго» получит два пика первого раунда
6 апреля, 16:22
Лука Дончич о Кейтлин Кларк: «Лично не знаком, но большой ее поклонник»
29 марта, 06:29
Реджи Миллер о сравнении Кейтлин Кларк с Притчардом: «По статусу она ближе к Стефу Карри, но я ориентировался только на игру»
6 марта, 09:49
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем