Йонас Валанчюнас обновил личные рекорды сезона по очкам (23) и подборам (17) в победном матче с «Тандер»

Йонас Валанчюнас доминировал в матче резервистов.

Центровой «Денвера » Йонас Валанчюнас сыграл центральную роль в победной игре против «Оклахомы» (127:107).

Бигмен обновил личные рекорды сезона по очкам (23) и подборам (17). Повторил лучшие показатели сезона по передачам (4) и плюс/минус («+16»).

За 32 минуты на площадке литовец реализовал 9 из 14 бросков с игры, 1 из 2 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Валанчюнас был самым результативным в своей команде. У соперника с ним сравнялся центровой Брэнден Карлсон (23 очка + 12 подборов + 5 передач).

Игра претендентов на титул из Западной конференции прошла без участия баскетболистов стартовых составов.