Дайсон Дэниэлс оформил второй трипл-дабл в карьере (13+10+12) в победной игре с «Кливлендом»

Дайсон Дэниэлс второй раз отметился трипл-даблом.

Защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс отличился в победной игре с «Кливлендом» (124:102).

«Самый прогрессирующий» игрок прошлого сезона оформил второй в карьере трипл-дабл. На его счету 13 очков (6 из 10 с игры), 10 подборов, 12 передач и 2 перехвата за 30 минут на площадке.

Дэниэлс завершил матч с лучшим в команде показателем «плюс/минус» – «+36».