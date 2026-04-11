Дайсон Дэниэлс оформил второй трипл-дабл в карьере (13+10+12) в победной игре с «Кливлендом»
Дайсон Дэниэлс второй раз отметился трипл-даблом.
Защитник «Атланты» Дайсон Дэниэлс отличился в победной игре с «Кливлендом» (124:102).
«Самый прогрессирующий» игрок прошлого сезона оформил второй в карьере трипл-дабл. На его счету 13 очков (6 из 10 с игры), 10 подборов, 12 передач и 2 перехвата за 30 минут на площадке.
Дэниэлс завершил матч с лучшим в команде показателем «плюс/минус» – «+36».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
