  • Си Джей Макколлум набрал 29 очков за 24 минуты (6 из 8 из-за дуги) в матче с «Кливлендом» и вывел «Хоукс» в плей-офф
Си Джей Макколлум набрал 29 очков за 24 минуты (6 из 8 из-за дуги) в матче с «Кливлендом» и вывел «Хоукс» в плей-офф

Си Джей Макколлум принес «Атланте» важнейшую победу.

Успех «Хоукс» в матче с «Кавальерс» (124:102) гарантировал команде место в плей-офф НБА. Клуб четыре раза подряд завершал регулярку в зоне плей-ин и два последних сезона не проходил дальше.

Самым результативным во встрече стал защитник Си Джей Макколлум. На его счету 29 очков, 4 подбора, 4 передачи и 2 перехвата за 24 минуты на площадке. Макколлум реализовал 11 из 16 бросков с игры, 6 из 8 из-за дуги и 1 из 2 с линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Желаю Си Джею и Атланте удачи в плей-офф. Если пройдут два раунда будет шикарный задел на следующий сезон. А если ещё Орлеан анекдотично выиграет лотерею будет эпик)
Атланта без трянга расправила крылья) Удачи молодой банде!
Пришёл, увидел, победил
