35 очков Дени Авдии помогли «Портленду» обойти «Клипперс» в борьбе за 8-е место на Западе

Дени Авдия ведет «Блэйзерс» к преимуществу в плей-ин.

Принципиальный матч за 8-е место в плей-ин на Западе завершился победой «Портленда » над «Клипперс » – 116:97.

Успех «Блэйзерс» в игре с «Сакраменто» в последнем туре гарантирует им два шанса на выход в плей-офф.

Форвард Дени Авдия набрал 35 очков и стал самым результативным в матче, реализовав 11 из 19 бросков с игры, 1 из 6 из-за дуги и 12 из 13 с линии. На его счету также 4 подбора, 5 передач, 1 перехват и 1 блок-шот.

Центровой Донован Клинган оформил дабл-дабл – 18 очков, 13 подборов и 2 блок-шота.