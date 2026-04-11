Фарм-клуб «Шарлотт» стал чемпионом G-лиги, Тосан Эвбуомван – MVP финала

«Сворм» выиграли финал G-лиги.

Фарм-клуб «Шарлотт » впервые в своей истории стал чемпионом лиги развития. В финале были обыграны «Кингз» (2-0).

Решающий матч завершился со счетом 119:104.

Форвард Тосан Эвбуомван был признан MVP финала. На его счету 18,5 очка, 4,5 подбора и 2 передачи при 50% (12 из 24) с игры в среднем в серии.