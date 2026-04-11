Менеджер НБА с Запада: «Команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс» без Ривза и Дончича с «Хьюстоном»

В НБА не верят в «Лейкерс».

«Лейкерс» сохраняют шансы на 3-е место в плей-офф но пока что выходят на «Хьюстон » с преимуществом домашней площадки. В НБА оценили шансы клуба из Лос-Анджелеса на успешное выступление без защитников Луки Дончича и Остина Ривза .

«Хотел бы увидеть винтажную серию от Леброна. Но боюсь, что команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс » без Ривза и Дончича с «Хьюстоном», – поделился менеджер клуба НБА с Запада.

«Защита «Хьюстона» проглотит их», – заявил другой менеджер западной команды.

«Уверен, что Джей Джей Редик и его персонал изучают тактические варианты. Исследуют разные возможности.

Но, честно говоря, «Лейкерс» нужно, чтобы у Леброна летели броски, а «Рокетс» не попадали. Это возможно, когда у Леброна идет трехочковый, это раскрывает площадку для все команды», – рассудил скаут с Востока.

«Им нужно, чтобы Маркус Смарт был здоров. Он предельно важен в защите на мяче. Они не могут потерять еще одного игрока старта, а он недоступен», – заключил скаут из Западной конференции.