  • Менеджер НБА с Запада: «Команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс» без Ривза и Дончича с «Хьюстоном»
Менеджер НБА с Запада: «Команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс» без Ривза и Дончича с «Хьюстоном»

В НБА не верят в «Лейкерс».

«Лейкерс» сохраняют шансы на 3-е место в плей-офф но пока что выходят на «Хьюстон» с преимуществом домашней площадки. В НБА оценили шансы клуба из Лос-Анджелеса на успешное выступление без защитников Луки Дончича и Остина Ривза.

«Хотел бы увидеть винтажную серию от Леброна. Но боюсь, что команды из плей-ин лучше покажут себя против «Оклахомы» и «Сперс», чем «Лейкерс» без Ривза и Дончича с «Хьюстоном», – поделился менеджер клуба НБА с Запада.

«Защита «Хьюстона» проглотит их», – заявил другой менеджер западной команды.

«Уверен, что Джей Джей Редик и его персонал изучают тактические варианты. Исследуют разные возможности.

Но, честно говоря, «Лейкерс» нужно, чтобы у Леброна летели броски, а «Рокетс» не попадали. Это возможно, когда у Леброна идет трехочковый, это раскрывает площадку для все команды», – рассудил скаут с Востока.

«Им нужно, чтобы Маркус Смарт был здоров. Он предельно важен в защите на мяче. Они не могут потерять еще одного игрока старта, а он недоступен», – заключил скаут из Западной конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Алё, Смарт только, что против Финикса играл. Лучше бы экспертов из чатика спортса опросили.
Алё, Смарт только, что против Финикса играл. Лучше бы экспертов из чатика спортса опросили.
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Тайбрейк у Лейкерс. Еще все возможно.
Почему эти эксперты так уверены, что Денвер в гостях обыграет САС ?
Почему эти эксперты так уверены, что Денвер в гостях обыграет САС ?
Кого, по твоему мнению, лучше получить Лейкерс, Хьюстон или Миннисоту? Против кого будет больше шансов на второй раунд?
Кого, по твоему мнению, лучше получить Лейкерс, Хьюстон или Миннисоту? Против кого будет больше шансов на второй раунд?
Без Дончича и Ривса все равно кого, это 100% вылет. Если хотя бы Дончич выйдет, то по моему лучше Хьюстон.
