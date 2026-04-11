Док Риверс о награде лучшему новичку сезона-2025/26: «По сути две категории: цифры и культура»

Док Риверс не может выбрать между Купером Флэггом и Коном Книппелом.

Форварды Купер Флэгг («Даллас») и Кон КниппелШарлотт») разыграют между собой награду лучшему новичку нынешнего чемпионата.

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс высказался по поводу гонки.

«Думаю, что все очень близко, лидер постоянно меняется. В этом году, как никогда ранее, по сути две категории.

Цифры Купера Флэгга сразу привлекают внимание. 40, 50 очков, необходимость выходить на позиции разыгрывающего, чего он никогда не делал. Решать главные задачи в каждом матче, выделяться на общем фоне.

Но Кон, на мой взгляд, изменил культуру организации, у которой были проблемы в этой области, своим подходом. Он выкладывается на площадке, показывает стойкость. На обеих сторонах площадки. Никогда не видел новичка, который настолько сильно влияет на свой коллектив.

У него нет выдающейся статистики, потому что он в хорошей команде. Ему приходится делить мяч с Ламело Боллом и Майлзом Бриджесом и остальными. Думаю, что он набирал бы больше в плохом составе. Но он абсолютно командный игрок. И лидер, что многое значит для тренера», – заключил Риверс.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Dan Patrick Show
По чесноку - Книппель заслужил приз новичка 100%. Но если дадут обоим, то тоже приемлемо. А вот если Книппель будет лишь вторым, то это будет несправедливо.
Здесь Док целиком по делу, Кон просто эталон профессионализма 👍Давно таких светлых чувств от наблюдения за командой не было
Материалы по теме
Рейтинг новичков НБА. Кон Книппел возглавил финальный топ, Купер Флэгг – второй
8 апреля, 14:48
Флэгг обошел Книппела в борьбе за лучшего новичка года. Неделю назад фаворитом котировался защитник «Хорнетс»
7 апреля, 16:15
Кон Книппел с отрывом опережает Купера Флэгга в гонке за звание «Лучшего новичка» по результатам опроса ESPN
3 апреля, 15:34Фото
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем