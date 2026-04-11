Док Риверс о награде лучшему новичку сезона-2025/26: «По сути две категории: цифры и культура»

Док Риверс не может выбрать между Купером Флэггом и Коном Книппелом.

Форварды Купер Флэгг («Даллас ») и Кон Книппел («Шарлотт ») разыграют между собой награду лучшему новичку нынешнего чемпионата.

Главный тренер «Милуоки» Док Риверс высказался по поводу гонки.

«Думаю, что все очень близко, лидер постоянно меняется. В этом году, как никогда ранее, по сути две категории.

Цифры Купера Флэгга сразу привлекают внимание. 40, 50 очков, необходимость выходить на позиции разыгрывающего, чего он никогда не делал. Решать главные задачи в каждом матче, выделяться на общем фоне.

Но Кон, на мой взгляд, изменил культуру организации, у которой были проблемы в этой области, своим подходом. Он выкладывается на площадке, показывает стойкость. На обеих сторонах площадки. Никогда не видел новичка, который настолько сильно влияет на свой коллектив.

У него нет выдающейся статистики, потому что он в хорошей команде. Ему приходится делить мяч с Ламело Боллом и Майлзом Бриджесом и остальными. Думаю, что он набирал бы больше в плохом составе. Но он абсолютно командный игрок. И лидер, что многое значит для тренера», – заключил Риверс.