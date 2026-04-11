«Нам нужен четкий план». «Денвер» не решил, будет ли Никола Йокич играть в последнем матче сезона ради выполнения правила 65 игр

Адельман высказался об участии Йокича в последнем матче сезона.

После победы над «Оклахомой» со счетом 127:107 главный тренер «Денвера » Дэвид Адельман заявил, что ему еще предстоит обсудить с центровым Николой Йокичем его готовность сыграть в воскресном матче против «Сан-Антонио».

От этой игры зависит, сохранит ли Йокич право претендовать на награды по итогам сезона.

«Мы поговорим об этом завтра, – сказал Адельман. – Сегодня он прошел много процедур. Очевидно, что успех в плей-офф важнее всего, но это правило стоит перед нами, так что мы должны принять правильное решение.

Нам нужен четкий план: либо он играет эти минуты, либо мы двигаемся дальше».

Чтобы претендовать на звание MVP и попадание в символические сборные, Йокич должен сыграть и провести на паркете 20 минут против «Сперс», выполнив тем самым критерий о 65 играх.

Адельман выразил надежду, что НБА все же пересмотрит порог для получения индивидуальных наград.

«Надеюсь, летом они посмотрят на это и поймут, что некоторые случаи могут выбиваться из правил. Я уже говорил: если Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оба сыграют 64 матча и не попадут в символические сборные – это проблема. Эти парни хотят играть и никогда не просятся отдохнуть. Дух правила здесь не выполняется.

Я понимаю, почему это правило ввели, но мы будем действовать так же. Это будет взрослый разговор с Николой», – сказал Адельман.

Центровой второй сезон подряд выдает трипл-дабл в среднем: 27,8 очка, 12,9 подбора и 10,9 передачи.