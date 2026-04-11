  • «Нам нужен четкий план». «Денвер» не решил, будет ли Никола Йокич играть в последнем матче сезона ради выполнения правила 65 игр
«Нам нужен четкий план». «Денвер» не решил, будет ли Никола Йокич играть в последнем матче сезона ради выполнения правила 65 игр

Адельман высказался об участии Йокича в последнем матче сезона.

После победы над «Оклахомой» со счетом 127:107 главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявил, что ему еще предстоит обсудить с центровым Николой Йокичем его готовность сыграть в воскресном матче против «Сан-Антонио».

От этой игры зависит, сохранит ли Йокич право претендовать на награды по итогам сезона.

«Мы поговорим об этом завтра, – сказал Адельман. – Сегодня он прошел много процедур. Очевидно, что успех в плей-офф важнее всего, но это правило стоит перед нами, так что мы должны принять правильное решение.

Нам нужен четкий план: либо он играет эти минуты, либо мы двигаемся дальше».

Чтобы претендовать на звание MVP и попадание в символические сборные, Йокич должен сыграть и провести на паркете 20 минут против «Сперс», выполнив тем самым критерий о 65 играх.

Адельман выразил надежду, что НБА все же пересмотрит порог для получения индивидуальных наград.

«Надеюсь, летом они посмотрят на это и поймут, что некоторые случаи могут выбиваться из правил. Я уже говорил: если Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оба сыграют 64 матча и не попадут в символические сборные – это проблема. Эти парни хотят играть и никогда не просятся отдохнуть. Дух правила здесь не выполняется.

Я понимаю, почему это правило ввели, но мы будем действовать так же. Это будет взрослый разговор с Николой», – сказал Адельман.

Центровой второй сезон подряд выдает трипл-дабл в среднем: 27,8 очка, 12,9 подбора и 10,9 передачи.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Дэвида Адельмана
должен сыграть
что за сборные без Коляна
Какие бы расклады не получились Денвер всё равно будет все свои раунды снова 7 игр играть)
1) Nuggets win, Lakers win, Rockets win
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

2) Nuggets win, Lakers win, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

3) Nuggets win, Lakers lose, Rockets win
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

4) Nuggets win, Lakers lose, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

5) Nuggets lose, Lakers win, Rockets win
3. Lakers
4. Nuggets
5. Rockets

6) Nuggets lose, Lakers win, Rockets lose
3. Lakers
4. Nuggets
5. Rockets

7) Nuggets lose, Lakers lose, Rockets win
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

8) Nuggets lose, Lakers lose, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets

По сути, от Хьюстона уже ничего не зависит. Вряд ли Денвер захочет опуститься в сетку к Оклахоме, к тому же Сан-Антонио ничего не нужно в грядущем матче и вряд ли они захотят рисковать здоровьем Виктора лишний раз. Ничего не нужно и Юте, уверен, что они не дадут проиграть Лейкерс. Посему видится наиболее вероятным вариант, что всё в турнирной таблице между этими командами так и останется, как есть сейчас.
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Зачем столько расписывать, если Хьюстон во всех раскладах 5?)
Почему Сан-Антонио ничего не нужно? Вдруг Сан-Антонио не захочет с Денвером играть в полуфинале?
Конечно же он будет играть
Уточню, что Николе достаточно провести 15 минут, так как по правилам в двух из 65 обязательных игр достаточно отыграть от 15 до 20 минут
Денверу нужно как можно скорее встречаться с Оклахомой, в финале конфы им будет намного сложнее обыграть Шая, Йокич не славится супер выносливостью, а Гордон вроде как не до конца здоров, в прошлом матче он похрамывал все таки. Так что шанс пройти Оклу только если встретятся как можно раньше. С другой стороны, они могут гарантированно легко выиграть только Хьюстон и если будет чудо, то Лалок или кого нибудь из плей Ин. Миннесоте могут отлететь, уже была такая практика и не разовая, Сперс также могут не пройти, а даже если их пройдут то очень потрепанные, Оклахома 50/50. В общем в любом раскладе не очень сетка будет у Денвера.
Материалы по теме
Гилджес-Александер – первый, Йокич – второй в анонимном опросе игроков НБА по поводу MVP от The Athletic
10 апреля, 19:59Фото
Никола Йокич выдает статистику, которой не было ни у кого в истории НБА за отрезок в 10 матчей
10 апреля, 11:33
«Вемби, Йокич, Джей Би, Шэй, Лука». Энтони Дэвис назвал свою пятерку самых ценных игроков
9 апреля, 09:20
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем