«Нам нужен четкий план». «Денвер» не решил, будет ли Никола Йокич играть в последнем матче сезона ради выполнения правила 65 игр
После победы над «Оклахомой» со счетом 127:107 главный тренер «Денвера» Дэвид Адельман заявил, что ему еще предстоит обсудить с центровым Николой Йокичем его готовность сыграть в воскресном матче против «Сан-Антонио».
От этой игры зависит, сохранит ли Йокич право претендовать на награды по итогам сезона.
«Мы поговорим об этом завтра, – сказал Адельман. – Сегодня он прошел много процедур. Очевидно, что успех в плей-офф важнее всего, но это правило стоит перед нами, так что мы должны принять правильное решение.
Нам нужен четкий план: либо он играет эти минуты, либо мы двигаемся дальше».
Чтобы претендовать на звание MVP и попадание в символические сборные, Йокич должен сыграть и провести на паркете 20 минут против «Сперс», выполнив тем самым критерий о 65 играх.
Адельман выразил надежду, что НБА все же пересмотрит порог для получения индивидуальных наград.
«Надеюсь, летом они посмотрят на это и поймут, что некоторые случаи могут выбиваться из правил. Я уже говорил: если Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оба сыграют 64 матча и не попадут в символические сборные – это проблема. Эти парни хотят играть и никогда не просятся отдохнуть. Дух правила здесь не выполняется.
Я понимаю, почему это правило ввели, но мы будем действовать так же. Это будет взрослый разговор с Николой», – сказал Адельман.
Центровой второй сезон подряд выдает трипл-дабл в среднем: 27,8 очка, 12,9 подбора и 10,9 передачи.
что за сборные без Коляна
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
2) Nuggets win, Lakers win, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
3) Nuggets win, Lakers lose, Rockets win
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
4) Nuggets win, Lakers lose, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
5) Nuggets lose, Lakers win, Rockets win
3. Lakers
4. Nuggets
5. Rockets
6) Nuggets lose, Lakers win, Rockets lose
3. Lakers
4. Nuggets
5. Rockets
7) Nuggets lose, Lakers lose, Rockets win
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
8) Nuggets lose, Lakers lose, Rockets lose
3. Nuggets
4. Lakers
5. Rockets
По сути, от Хьюстона уже ничего не зависит. Вряд ли Денвер захочет опуститься в сетку к Оклахоме, к тому же Сан-Антонио ничего не нужно в грядущем матче и вряд ли они захотят рисковать здоровьем Виктора лишний раз. Ничего не нужно и Юте, уверен, что они не дадут проиграть Лейкерс. Посему видится наиболее вероятным вариант, что всё в турнирной таблице между этими командами так и останется, как есть сейчас.