Амен Томпсон набрал 41 очко в проигранном матче с «Миннесотой», обновив рекорд карьеры

41 очко Томпсона не спасло «Рокетс» от проигрыша «Вулвс».

Форвард «Хьюстона » Амен Томпсон установил новый рекорд карьеры, набрав 41 очко в матче против «Миннесоты» (предыдущий лучший результат – 33).

За 42 минуты на паркете Томпсон реализовал 17 из 22 бросков с игры, 0 из 1 из-за дуги и 7 из 7 штрафных, добавив к этому 9 подборов и 7 передач.

23-летний форвард стал первым игроком в истории «Рокетс», кто оформил 40+ очков, 5+ подборов и 5+ передач при проценте попаданий с игры выше 75.

Усилий Томпсона не хватило для победы над «Вулвс» – 132:136.