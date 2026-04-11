Амен Томпсон набрал 41 очко в проигранном матче с «Миннесотой», обновив рекорд карьеры
41 очко Томпсона не спасло «Рокетс» от проигрыша «Вулвс».
Форвард «Хьюстона» Амен Томпсон установил новый рекорд карьеры, набрав 41 очко в матче против «Миннесоты» (предыдущий лучший результат – 33).
За 42 минуты на паркете Томпсон реализовал 17 из 22 бросков с игры, 0 из 1 из-за дуги и 7 из 7 штрафных, добавив к этому 9 подборов и 7 передач.
23-летний форвард стал первым игроком в истории «Рокетс», кто оформил 40+ очков, 5+ подборов и 5+ передач при проценте попаданий с игры выше 75.
Усилий Томпсона не хватило для победы над «Вулвс» – 132:136.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
1 комментарий
Смешная игра была, вообще без защиты по 130 наколотили без овертайма. Ну развлеклись. Амен даже полумельницу зарядил. Выглядело как мвз)
