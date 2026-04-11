Билл Симмонс считает, что с заменой Шэя Гилджес-Александера на Брэндина Подземски «Оклахома» все равно выиграла бы 50+ матчей

Симмонс уверен, что сила «Оклахомы» заключается не только в Гилджес-Александере.

В новом выпуске своего подкаста обозреватель Билл Симмонс спросил у гостя Тима Леглера, сколько игр выиграли бы «Тандер», если бы у них вместо Шэя Гилджес-Александера был защитник «Уорриорс» Брэндин Подземски .

«Давай заменим ШГА на Брэндина Подземски на весь сезон. Теперь Брэндин Подземски на месте Шэя, плюс, возможно, чуть больше Эй Джея Митчелла . А все остальное то же самое. Джейлен Уильямс все равно получает травму. У тебя есть все остальные ребята. Тот же самый сезон, но я заменил Шэя. Сколько побед будет у Оклахомы?»

Симмонс отметил, что Подземски выходил бы со скамейки и не получал бы все минуты Гилджес-Александера. Эй Джей Митчелл выходил бы в старте и получал бы большую часть этого времени.

Леглер считает, что в таком сценарии «Тандер» одержали бы около 55 побед. Затем он напомнил, что в этом сезоне без Гилджес-Александера команда имеет результат 8-4. Симмонс тоже считает, что они были бы где-то в этом районе.

«У меня получилось 53-29», – заявил Симмонс.

Результат 53-29 в текущем сезоне, вероятно, позволил бы «Тандер» занять третье место на Западе.