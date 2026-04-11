  • Билл Симмонс считает, что с заменой Шэя Гилджес-Александера на Брэндина Подземски «Оклахома» все равно выиграла бы 50+ матчей
Симмонс уверен, что сила «Оклахомы» заключается не только в Гилджес-Александере.

В новом выпуске своего подкаста обозреватель Билл Симмонс спросил у гостя Тима Леглера, сколько игр выиграли бы «Тандер», если бы у них вместо Шэя Гилджес-Александера был защитник «Уорриорс» Брэндин Подземски.

«Давай заменим ШГА на Брэндина Подземски на весь сезон. Теперь Брэндин Подземски на месте Шэя, плюс, возможно, чуть больше Эй Джея Митчелла. А все остальное то же самое. Джейлен Уильямс все равно получает травму. У тебя есть все остальные ребята. Тот же самый сезон, но я заменил Шэя. Сколько побед будет у Оклахомы?»

Симмонс отметил, что Подземски выходил бы со скамейки и не получал бы все минуты Гилджес-Александера. Эй Джей Митчелл выходил бы в старте и получал бы большую часть этого времени.

Леглер считает, что в таком сценарии «Тандер» одержали бы около 55 побед. Затем он напомнил, что в этом сезоне без Гилджес-Александера команда имеет результат 8-4. Симмонс тоже считает, что они были бы где-то в этом районе.

«У меня получилось 53-29», – заявил Симмонс.

Результат 53-29 в текущем сезоне, вероятно, позволил бы «Тандер» занять третье место на Западе.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Билла Симмонса
Мне больше интересно, что если поменять командами например ШГА и Кейда Каннингема? Как сильно изменились бы результаты команд? Был бы ШГА так же само главный фаворит на мвп?
Ответ NastyNay
А ведь Прести предлагал Шэя Детройту за тот первый пик, под которым Кейд ушел
Ответ NastyNay
Мне если честно кажется, что такая оклахома даже сильнее была бы. У Оклахомы полно снайперов, а кейд идеальный распасовщик. Да и кейд в командой игре посильнее будет думаю
В этом сезоне точно нет. Джей Даб почти не играл, Чет часто вылетал, АйХарт пропустил много. В половине игр сезона на площадке просто 5 ролевиков бегало бы, если заменить ШГА на Подземски, да и не факт, что Чет роль первой звезды потянул бы. В прошлом сезоне - возможно
Когда других агрументов совсем не осталось, приходится фантазировать и прибегать к гипотетическим "бы". Их нельзя проверить и подтвердить/опровергнуть, а если сделать их похожими на реальные - например, тем что сделать с конкретными цифрами, очень много юзеров которые не умеют особо думать и видеть можно запутать. А для предвзятой аудитории это вообще идеальный хлеб (а на самом деле лапша). Приятного аппетита!
А Шэй тогда со Стефом? Думаю без Шэя Оклахома была бы внизу плей-инн. Ну или иначе он не легитимный МВП)
Да они бы даже с заменой Шэя на меня в плей-офф попали)
Почему именно Брэндин на Шая, типа он самый херовый игрок в nba? Вроде нет. Без Шая Окла явно была бы слабее в атаке, как ни крути он франчайз игрок.
Ответ Беннадий Гукин ака БГ
Подземски единственное, что умеет делать на высоком уровне - зарабатывать штрафные. Может отсюда.
