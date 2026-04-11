Леброн Джеймс встретился с Кэмерон Бринк
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с форвардом «Лос-Анджелес Спаркс» Кэмерон Бринк.
Бринк – второй номер драфта женской НБА 2024 года. В прошлом сезоне баскетболистка восстановилась от разрыва крестообразной связки и провела 19 матчей, набирая в среднем 5,1 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.
Стефен и Сет Карри приходятся Бринк крестными братьями. Рост баскетболистки составляет 193 см (рост Джеймса – 206 см).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
Если будет здорова - будет отличным игроком.
А по поводу внешности - тут все очень субъективное.
Мужики из НБА (типа Дюранта) глядят на ее бесконечные ноги так, что аж про журналюг их фоткающих забывают...