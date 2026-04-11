Фото
11

Леброн Джеймс встретился с Кэмерон Бринк

Джеймс сфотографировался с Бринк.

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс встретился с форвардом «Лос-Анджелес Спаркс» Кэмерон Бринк.

Бринк – второй номер драфта женской НБА 2024 года. В прошлом сезоне баскетболистка восстановилась от разрыва крестообразной связки и провела 19 матчей, набирая в среднем 5,1 очка, 4,3 подбора и 1,4 блок-шота.

Стефен и Сет Карри приходятся Бринк крестными братьями. Рост баскетболистки составляет 193 см (рост Джеймса – 206 см).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
logoЛеброн Джеймс
logoНБА
logoЛейкерс
Баскетбол - фото
logoЛос-Анджелес жен
logoКэмерон Бринк
logoженская НБА
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Дед чёт совсем стоптался
Хорошие каблуки у нее
Либо дед с возрастом меньше стал, либо у Брик слишком высокие каблуки
дед стёрся об паркет)
Она 193 ростом вроде, если Каблуки примерно 10см, тогда все норм. Раскурс все дела и рост Леброна как раз получится 203, как и было указано большую часть его карьеры.
сейчас и эту новость разного рода инсайдеры будут преподносить как возможность Леброна летом перейти в ГСВ))
Барышня играет на позиции форвада/центра с отличным таймингом и чувством блокшота.
Если будет здорова - будет отличным игроком.
А по поводу внешности - тут все очень субъективное.
Мужики из НБА (типа Дюранта) глядят на ее бесконечные ноги так, что аж про журналюг их фоткающих забывают...
Так вот из-за кого братаны такие маленькие! Видимо есть лимит сантиметров на семью
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
