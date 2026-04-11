Брэндин Подземски исполнил желание фаната, который 1,5 года ждал, пока защитник наберет 30 очков

Подземски исполнил желание фаната, ждавшего 1,5 года.

В конце 2024 года фанатский аккаунт защитника «Голден Стэйт» Брэндина Подземски под названием «Гравитация Подземски» заявил, что больше не будет публиковать посты, пока игрок не наберет 30 очков за один матч. 

«Не пишу твиты, пока Подз не наберет 30», – гласила запись от 25 ноября. Пост стал настолько популярным, что на данный момент его просмотрели более 30 миллионов раз.

Владелец аккаунта сдержал слово: он не публиковал ничего до сегодняшнего дня, когда Подземски набрал ровно 30 очков в проигранном матче с «Сакраменто» (118:124). Этот рубеж сопровождался некоторой долей драмы – защитник достиг отметки, реализовав один штрафной из двух за 4,5 секунды до конца.

Фанат снова написал в аккаунте, использовав подходящий мем, изображающий его возвращение к жизни.

Сам Подземски осознавал, что поставлено на карту перед его штрафными. 

«Аккаунт можно активировать», – сказал защитник «Уорриорс» после игры.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Larry Brown Sports
2 комментария
Мог бы, как Камень в лесу, каждый день писать - сегодня ничего не произшло
Это ещё что, у меня кореш как-то раз поставил статус ВК "Не поменяю аватарку, пока Хачанов не выиграет ТБШ", дело было в 2018)
Материалы по теме
Стефен Карри поднялся на 19-е место списка лучших бомбардиров, обойдя Тима Данкана
11 апреля, 06:57Фото
Тренера НБА подозревают в намеренном сливе. Кажется, он просто затупил
9 апреля, 12:35
Дрэймонд Грин: «Рад, что «Хит» не выбрали меня на драфте. Я слышал, как там все устроено»
7 апреля, 16:51
Рекомендуем
Главные новости
НБА. Плей-ин. «Клипперс» встретятся с «Голден Стэйт», «Филадельфия» примет «Орландо»
сегодня, 21:08
Джулиус Рэндл: «Остановить Йокича? Придется позвать Бога и попросить об одолжении»
сегодня, 20:03
Эйжа Уилсон подписала крупнейший контракт в истории женской НБА – 5 млн долларов за три года
сегодня, 19:15
НБА установила новый рекорд атакующей эффективности: 115,7 очка за 100 владений в сезоне
сегодня, 18:45Фото
Определились две пары 1/4 финала Единой лиги ВТБ: ЦСКА – «Енисей», «Локо» – «Парма»
сегодня, 18:29
Единая лига ВТБ. «Зенит» одержал победу над УНИКСом, «Енисей» выиграл у МБА-МАИ и другие результаты
сегодня, 18:20
Марк Кьюбан: «Некоторые судьи в плей-офф ставят себя выше правил и злоупотребляют властью»
сегодня, 18:01
Никола Йокич пять сезонов подряд лидирует в НБА по влиянию на эффективность команды
сегодня, 17:39Фото
Стивен Эй Смит: «Если на кону путевка в плей-офф, вы не захотите удалять звезду вроде Ламело во второй четверти»
сегодня, 17:22
Профсоюз игроков Евролиги раскритиковал решение сохранить сезон из 38 матчей
сегодня, 16:57
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Скворцов: «В плей-офф на микротравмы никто не смотрит. Как в хоккее: не играют только покойники»
сегодня, 21:56
Чемпионат Франции. «Бурк» разобрался с «Лиможем»
сегодня, 21:40
Стали известны участники «Финала четырех» Лиги чемпионов
сегодня, 21:38Фото
Роман Скворцов: «Остановить Мело Тримбла можно, закрыв его в квартире или гостиничном номере»
сегодня, 21:06
Деян Радонич после матча с УНИКСом: «Безусловно, это важная игра и большая победа»
сегодня, 20:41
Роман Скворцов: «Если МБА-МАИ и «Уралмаш» выйдут в полуфинал, побреюсь налысо»
сегодня, 20:22
Евгений Пашутин о матче с «Автодором»: «Кроме первой четверти, ребята боролись и достойно защищались»
сегодня, 19:44
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» взял верх над «Эсенлер Эрокспором»
сегодня, 18:14
Стипе Кулиш после матча с «Пармой»: «Будь мы точнее, нам бы удалось перевернуть ход игры»
сегодня, 18:13
Чемпионат Греции. ПАОК победил «Арис»
сегодня, 17:25
Рекомендуем