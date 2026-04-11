Брэндин Подземски исполнил желание фаната, который 1,5 года ждал, пока защитник наберет 30 очков

Подземски исполнил желание фаната, ждавшего 1,5 года.

В конце 2024 года фанатский аккаунт защитника «Голден Стэйт » Брэндина Подземски под названием «Гравитация Подземски» заявил, что больше не будет публиковать посты, пока игрок не наберет 30 очков за один матч.

«Не пишу твиты, пока Подз не наберет 30», – гласила запись от 25 ноября. Пост стал настолько популярным, что на данный момент его просмотрели более 30 миллионов раз.

Владелец аккаунта сдержал слово: он не публиковал ничего до сегодняшнего дня, когда Подземски набрал ровно 30 очков в проигранном матче с «Сакраменто» (118:124). Этот рубеж сопровождался некоторой долей драмы – защитник достиг отметки, реализовав один штрафной из двух за 4,5 секунды до конца.

Фанат снова написал в аккаунте, использовав подходящий мем, изображающий его возвращение к жизни.

Сам Подземски осознавал, что поставлено на карту перед его штрафными.

«Аккаунт можно активировать», – сказал защитник «Уорриорс» после игры.