Брэндин Подземски исполнил желание фаната, который 1,5 года ждал, пока защитник наберет 30 очков
В конце 2024 года фанатский аккаунт защитника «Голден Стэйт» Брэндина Подземски под названием «Гравитация Подземски» заявил, что больше не будет публиковать посты, пока игрок не наберет 30 очков за один матч.
«Не пишу твиты, пока Подз не наберет 30», – гласила запись от 25 ноября. Пост стал настолько популярным, что на данный момент его просмотрели более 30 миллионов раз.
Владелец аккаунта сдержал слово: он не публиковал ничего до сегодняшнего дня, когда Подземски набрал ровно 30 очков в проигранном матче с «Сакраменто» (118:124). Этот рубеж сопровождался некоторой долей драмы – защитник достиг отметки, реализовав один штрафной из двух за 4,5 секунды до конца.
Фанат снова написал в аккаунте, использовав подходящий мем, изображающий его возвращение к жизни.
Сам Подземски осознавал, что поставлено на карту перед его штрафными.
«Аккаунт можно активировать», – сказал защитник «Уорриорс» после игры.