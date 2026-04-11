Леброн Джеймс набрал 28 очков и 12 передач в победной игре с «Финиксом»

Джеймс помог «Лейкерс» обыграть «Санс», набрав 26 очков.

Звездный форвард «Лейккерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча против «Финикса», набрав 28 очков.

За 32 минуты на площадке Джеймс попал 10 из 16 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 6 из 9 штрафных, добавив к этому 6 подборов, 12 передач при 2 потерях и 4 перехвата.

Форвард стал первым игроком в возрасте 40 лет и старше, который выдал три матча подряд с 25+ очками и 10+ передачами.

«Лос-Анджелес» разгромил «Финикс» – 101:73.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
ЛеГоат шифровался ради хайпа Пончича, благородный человек.
Он стал первым игроком , который в регулярном чемпионате сыграл 61 тысячу минут . У ближайшего преследователя Джаббара меньше 57,5 тысяч минут
Ответ Денис Малинин
Он также стал первым, кто собрал 43К очков + 12 К подборов + 12 К передач. Но лично для него полагаю важнее, что он стал первым игроком , который набрал очки с передачи сына, а также первым отцом, с передачи которого очки набрал сын
Ответ NecroKillDozer
а Также стал первым отцом который набирал очки с передач его отца и который набирал очки с передачи его сына. А также первым отцом с передач которого его отец набирал очки и набирал очки его сын.
Неплохо, немного опыта наберется и может получится толковый игрок👍🏻
Спасибо деду за победу!
