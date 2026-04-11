Леброн Джеймс набрал 28 очков и 12 передач в победной игре с «Финиксом»

Джеймс помог «Лейкерс» обыграть «Санс», набрав 26 очков.

Звездный форвард «Лейккерс» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча против «Финикса », набрав 28 очков.

За 32 минуты на площадке Джеймс попал 10 из 16 бросков с игры, 2 из 2 трехочковых и 6 из 9 штрафных, добавив к этому 6 подборов, 12 передач при 2 потерях и 4 перехвата.

Форвард стал первым игроком в возрасте 40 лет и старше, который выдал три матча подряд с 25+ очками и 10+ передачами.

«Лос-Анджелес» разгромил «Финикс» – 101:73.