Адриатическая лига. «Босна Роял» уступил «Игокеа» в овертайме, КРКА победил «Спартак Суботица»
Сегодня в рамках Адриатической лиги прошли два матча.
«Босна Роял» уступил «Игокеа», КРКА справился со «Спартаком Суботица».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
Топ-8
Положение команд: Дубай ОАЭ – 19-3, Партизан Сербия – 19-3, Будучность Черногория – 17-5, Црвена Звезда Сербия – 17-5, Клуж Румыния – 13-9, Цедевита-Олимпия Словения – 12-10, Босна Роял Босния и Герцеговина – 10-13, Игокеа Босния и Герцеговина – 10-13.
Плей-аут
Положение команд: Спартак Суботица Сербия – 13-11, ФМП Сербия – 11-12, Задар Хорватия – 10-13, Мега Сербия – 10-13, Илирия Словения – 9-14, КРКА Словения – 9-15, Вена Австрия – 8-16, Борац Чачак Сербия – 7-16, Студентски центар Черногория – 6-17, Сплит Хорватия – 6-18.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
