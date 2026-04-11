Чемпионат Италии. «Венеция» уступила «Брешии», «Реджо-Эмилия» победила «Ваноли Кремону»

Сегодня в рамках чемпионата Италии прошли два матча.

«Венеция» не справилась с «Брешией», «Реджо-Эмилия» победила «Ваноли Кремону». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 19-5,Брешия – 19-6, Венеция – 17-8, Милан – 17-8, Дертона – 15-9, Триест – 12-12, Реджо-Эмилия – 12-13, Варезе – 11-14, Тренто – 10-13, Ваноли Кремона – 10-16, Удине – 9-15, Наполи – 8-16, Динамо Сассари – 8-17, Канту – 8-17, Тревизо – 6-18. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.